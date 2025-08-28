Zaloguj się lub Zarejestruj

Crystal Dynamics z kolejną falą zwolnień. Perfect Dark anulowane, ale nowy Tomb Raider nadal jest w produkcji

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/08/28 12:20
Studio Crystal Dynamics ogłosiło kolejną rundę zwolnień. To już trzeci taki przypadek od przejęcia studia przez Embracer Group w 2022 roku.

Informacja pojawiła się krótko po tym, jak ogłoszono anulowanie gry Perfect Dark, nad którą zespół pracował wspólnie z Xboxowym studiem The Initiative.

Kolejne zwolnienia w Crystal Dynamics

W oświadczeniu w serwisie LinkedIn, Crystal Dynamics poinformowało:

Podjęliśmy bardzo trudną decyzję o pożegnaniu się z częścią naszych utalentowanych kolegów w wyniku zmieniających się warunków biznesowych. Decyzja nie była łatwa, ale konieczna, aby zapewnić długoterminowe zdrowie naszego studia i naszych kluczowych projektów kreatywnych na dynamicznie zmieniającym się rynku.

Studio podkreśla jednocześnie, że produkcja nowego Tomb Raidera pozostaje niezagrożona. O grze wiadomo jednak niewiele. Wiemy tylko, że nowe przygody Lary Croft powstają na silniku Unreal Engine 5 i będą wydane przez Amazon Games.

To już trzecia fala zwolnień w studiu w ciągu trzech lat. Crystal Dynamics nie ujawniło ilu pracowników dotknęły najnowsze redukcje etatów. Wiadomo jednak, że na początku 2024 roku pracę straciło 17 osób, a w 2023 roku zwolniono kolejne 10 osób. W obu przypadkach studio tłumaczyło decyzję dostosowaniem się do aktualnych potrzeb biznesowych.

Ostatnia pełnoprawna gra studia Crystal Dynamics to Marvel’s Avengers z 2020 roku. Była to gra usługa, która nie spełniła oczekiwań graczy i została zamknięta w 2023 roku. W kolejnych latach studio zajmowało się głównie remasterami, m.in. serii Tomb Raider i Legacy of Kain, jednak fani wciąż czekają na nową, dużą premierę.

Crystal Dynamics jest znane przede wszystkim z odświeżenia marki Tomb Raider i stworzenia jednych z najlepiej ocenianych odsłon serii. Fani liczą, że mimo problemów, nowa część kultowej przygodówki nie podzieli losu anulowanego Perfect Dark. Niestety będziemy musieli się uzbroić w cierpliwość, bowiem raczej nie prędko otrzymamy jakieś informacje na temat nowego Tomb Raidera. Trzymamy jednak kciuki, aby ta produkcja pozostała nie zagrożona i żeby przynajmniej utrzymała poziom jakości jaki oferowała ostatnia trylogia tego studia.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/tomb-raider/as-perfect-dark-gets-canceled-and-the-next-tomb-raiders-development-stumbles-on-crystal-dynamics-lays-off-even-more-developers-while-blaming-evolving-business-conditions

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

