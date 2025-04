Crusader Kings III osiągnęło kolejny kamień milowy. Twórcy chwalą się sprzedażą

Już w poniedziałek Crusader Kings III doczeka się nowego DLC zatytułowanego „Khans of the Steppe”. Na kilka dni przed premierą wspomnianego dodatku Paradox Interactive postanowiło natomiast pochwalić się najnowszym sukcesem swojej produkcji. Firma ujawniła bowiem nowe wyniki sprzedaży ostatniej odsłony serii Crusader Kings.

To wielka przyjemność widzieć, że Crusader Kings III odniosło sukces zarówno na komputerach, jak i konsolach! Miliony ludzi angażują się w historię i piszą własne dramatyczne opowieści o sukcesach i porażkach, co jest naszym głównym celem. CK3 kończy w tym roku pięć lat i cieszymy się, że są jeszcze miliony historii, które czekają na opowiedzenie – komentuje Alexander Oltner, reżyser gry.

Na koniec warto przypomnieć, że Crusader Kings III zadebiutowało we wrześniu 2020 roku. Gra dostępna jest na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat produkcji Paradox Development Studio, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Crusader Kings III – królowie roleplayu.