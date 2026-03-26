Cronos The New Dawn za 148,60 zł na Allegro. Survival horror taniej na PS5

Cronos: The New Dawn to brutalny survival horror z perspektywy trzeciej osoby, w którym walczysz o przyszłość, ratując przeszłość. Spal potwory, zanim się połączą. Wyciągaj dusze z żywych. Dostosuj się albo zgiń.

Akcja Cronos: The New Dawn rozgrywa się w ponurym świecie, w którym brutalizm wschodnioeuropejski łączy się z retrofuturystyczną technologią, pozwalając ci przeżyć porywającą historię balansującą na granicy między przeszłością a przyszłością.

W przeszłości będziesz świadkiem świata pogrążonego w „Zmianie” – kataklizmie, który na zawsze zmienił ludzkość. Tymczasem na spustoszonych pustkowiach przyszłości każda chwila to walka o przetrwanie przeciwko niebezpiecznym potworom, które sprawdzą zarówno twój refleks, jak i zdolność taktycznego myślenia.