Cronos The New Dawn za 148,60 zł na Allegro. Survival horror taniej na PS5

Mikołaj Berlik
2026/03/26 13:20
Survival horror od Bloober Team dostępny w niższej cenie.

Pudełkowe wydanie Cronos: The New Dawn trafiło do promocji w serwisie Allegro. Gra na PlayStation 5 dostępna jest za 148,60 zł.

Cronos The New Dawn – oferta na Allegro

W ramach oferty fizyczna edycja gry została wyceniona na 148,60 zł. Darmowa dostawa możliwa jest dla użytkowników usługi Allegro Smart!, co czyni tę propozycję jeszcze bardziej atrakcyjną. Cronos: The New Dawn to survival horror przygotowany przez Bloober Team, czyli polskie studio znane m.in. z gier Layers of Fear czy The Medium.

Cronos: The New Dawn to brutalny survival horror z perspektywy trzeciej osoby, w którym walczysz o przyszłość, ratując przeszłość. Spal potwory, zanim się połączą. Wyciągaj dusze z żywych. Dostosuj się albo zgiń.

Akcja Cronos: The New Dawn rozgrywa się w ponurym świecie, w którym brutalizm wschodnioeuropejski łączy się z retrofuturystyczną technologią, pozwalając ci przeżyć porywającą historię balansującą na granicy między przeszłością a przyszłością.

W przeszłości będziesz świadkiem świata pogrążonego w „Zmianie” – kataklizmie, który na zawsze zmienił ludzkość. Tymczasem na spustoszonych pustkowiach przyszłości każda chwila to walka o przetrwanie przeciwko niebezpiecznym potworom, które sprawdzą zarówno twój refleks, jak i zdolność taktycznego myślenia.

Warto zaznaczyć, że oferowana wersja gry pochodzi z importu (edycja australijska), co może mieć znaczenie dla kolekcjonerów, choć nie wpływa na samą rozgrywkę.

