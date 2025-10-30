Zaloguj się lub Zarejestruj

Cronos: The New Dawn z nową zawartość. Prezent dla graczy z okazji Halloween

Mikołaj Ciesielski
2025/10/30 19:20
0
0

Bloober Team przygotowuje fanów na „upiorny sezon”.

Niedawno informowaliśmy o możliwości sprawdzenia Cronos: The New Dawn za darmo. Dzisiaj natomiast przyszedł czas na świetne wieści dla wszystkich osób, które zdecydowały się na zakup wspomnianej produkcji. Okazuje się bowiem, że ostatnia gra studia Bloober Team doczekała się nowej zawartości z okazji Halloween.

Cronos: The New Dawn
Cronos: The New Dawn

Bloober Team przygotowało niespodziankę dla fanów Cronos: The New Dawn. Nowa zawartość już dostępna

Twórcy Cronos: The New Dawn postanowili wzbogacić swoją produkcję o nowe stroje dla głównej bohaterki. Bloober Team przygotowało aż cztery kombinezony, ale nie wszystkie będą dostępne dla każdego. Użytkownicy danej platformy mogą bowiem odebrać jeden – dostępny wyłącznie na konkretnym sprzęcie – skin.

Nową zawartość mogą odebrać za darmo wszyscy posiadacze Cronos: The New Dawn. Bloober Team przygotowuje w ten sposób fanów swojej produkcji na „upiorny sezon”. Krakowskie studio udostępniło również krótki materiał wideo prezentujący nowe kombinezony, a całość znajdziecie na dole wiadomości.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że Cronos: The New Dawn dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat ostatniej produkcji studia Bloober Team, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Cronos: The New Dawn - stary horror w Nowej Hucie.

Źródło:https://x.com/CronosNewDawn/status/1983914004306108557

Tagi:

News
polskie gry
Bloober Team
survival horror
science fiction
Halloween
prezent
nowa zawartość
polskie studia
Cronos: The New Dawn
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112