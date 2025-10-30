Cronos: The New Dawn z nową zawartość. Prezent dla graczy z okazji Halloween

Niedawno informowaliśmy o możliwości sprawdzenia Cronos: The New Dawn za darmo. Dzisiaj natomiast przyszedł czas na świetne wieści dla wszystkich osób, które zdecydowały się na zakup wspomnianej produkcji. Okazuje się bowiem, że ostatnia gra studia Bloober Team doczekała się nowej zawartości z okazji Halloween.

Bloober Team przygotowało niespodziankę dla fanów Cronos: The New Dawn. Nowa zawartość już dostępna

Twórcy Cronos: The New Dawn postanowili wzbogacić swoją produkcję o nowe stroje dla głównej bohaterki. Bloober Team przygotowało aż cztery kombinezony, ale nie wszystkie będą dostępne dla każdego. Użytkownicy danej platformy mogą bowiem odebrać jeden – dostępny wyłącznie na konkretnym sprzęcie – skin.