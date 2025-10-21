Cronos: The New Dawn do sprawdzenia za darmo. Bloober Team udostępnia wersję demo

Cronos: The New Dawn spotkało się z ciepłym przyjęciem ze strony krytyków i graczy. Tymczasem zainteresowani tytułem mogą już zacierać ręce. Bloober Team udostępniło bowiem wersję demonstracyjną gry.

Bloober Team udostępniło demo Cronos: The New Dawn

Dostęp do darmowej wersji demo mają użytkownicy platformy Steam i Epic Games Store. Przez trzydzieści minut, które przeznaczono na rozgrywkę w wersji demonstracyjnej, użytkownicy mają szansę zanurzyć się w świat Cronos: The New Dawn, poznając go od samego początku. Jest to doskonała okazja, aby sprawdzić swoje zdolności w walce.