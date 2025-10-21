Cronos: The New Dawn do sprawdzenia za darmo. Bloober Team udostępnia wersję demo

Świetna okazja, by sprawdzić produkcję przygotowaną przez Bloober Team.
Cronos: The New Dawn spotkało się z ciepłym przyjęciem ze strony krytyków i graczy. Tymczasem zainteresowani tytułem mogą już zacierać ręce. Bloober Team udostępniło bowiem wersję demonstracyjną gry.
Bloober Team udostępniło demo Cronos: The New Dawn
Dostęp do darmowej wersji demo mają użytkownicy platformy Steam i Epic Games Store. Przez trzydzieści minut, które przeznaczono na rozgrywkę w wersji demonstracyjnej, użytkownicy mają szansę zanurzyć się w świat Cronos: The New Dawn, poznając go od samego początku. Jest to doskonała okazja, aby sprawdzić swoje zdolności w walce.
Osoby, które zdecydują się na zakup gry, mogą liczyć na przeniesienie wszelkich postępów z wersji demonstracyjnej do pełnego tytułu. Równolegle z udostępnieniem dema, deweloper ogłosił, że Cronos: The New Dawn po raz pierwszy w swojej historii weźmie udział w specjalnej wyprzedaży z okazji Halloween. W ramach tej akcji gra została przeceniona o 15% na różnych platformach dystrybucyjnych. Promocja jest dostępna dla graczy korzystających z PC (Steam, Epic i GOG) oraz konsol, w tym Microsoft Store,PS Storei Nintendo.
