Cronos: The New Dawn do sprawdzenia za darmo. Bloober Team udostępnia wersję demo

Patrycja Pietrowska
2025/10/21 17:15
0
0

Świetna okazja, by sprawdzić produkcję przygotowaną przez Bloober Team.

Cronos: The New Dawn spotkało się z ciepłym przyjęciem ze strony krytyków i graczy. Tymczasem zainteresowani tytułem mogą już zacierać ręce. Bloober Team udostępniło bowiem wersję demonstracyjną gry.

Cronos: The New Dawn
Cronos: The New Dawn

Bloober Team udostępniło demo Cronos: The New Dawn

Dostęp do darmowej wersji demo mają użytkownicy platformy Steam i Epic Games Store. Przez trzydzieści minut, które przeznaczono na rozgrywkę w wersji demonstracyjnej, użytkownicy mają szansę zanurzyć się w świat Cronos: The New Dawn, poznając go od samego początku. Jest to doskonała okazja, aby sprawdzić swoje zdolności w walce.

Osoby, które zdecydują się na zakup gry, mogą liczyć na przeniesienie wszelkich postępów z wersji demonstracyjnej do pełnego tytułu. Równolegle z udostępnieniem dema, deweloper ogłosił, że Cronos: The New Dawn po raz pierwszy w swojej historii weźmie udział w specjalnej wyprzedaży z okazji Halloween. W ramach tej akcji gra została przeceniona o 15% na różnych platformach dystrybucyjnych. Promocja jest dostępna dla graczy korzystających z PC (Steam, Epic i GOG) oraz konsol, w tym Microsoft Store, PS Store i Nintendo.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że Cronos: The New Dawn ukazał się 5 września 2025 roku. Tytuł trafił na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2. Zainteresowanych grą zachęcamy do lektury: Recenzja Cronos: The New Dawn - stary horror w Nowej Hucie.

Źródło:https://www.blooberteam.com/news/2025/10/21/cronos-the-new-dawn-the-demo-emerges-from-the-shadows

Patrycja Pietrowska

