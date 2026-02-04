Apple TV prezentuje swoją ofertę filmów i seriali na 2026 rok. Platforma szykuje wiele hitów

Podczas Apple TV 2026 Press Day firma przedstawiła szczegółową ofertę programową na przyszły rok, potwierdzając, że Apple TV chce jednocześnie rywalizować z największymi graczami rynku i wzmacniać własną tożsamość opartą wyłącznie na treściach oryginalnych. W 2026 roku widzowie mogą liczyć na głośne premiery serialowe, kinowe produkcje z gwiazdorską obsadą oraz rozbudowaną ofertę sportu na żywo.

Imponująco prezentuje się serialowa część ramówki. Największe emocje wzbudził zapowiedziany na lato czwarty sezon Ted Lasso, który tym razem opowie o nowym wyzwaniu głównego bohatera, czyli prowadzeniu kobiecej drużyny piłkarskiej. Platforma stawia jednak nie tylko na sprawdzone marki. W 2026 roku powrócą także Terapia bez trzymanki, For All Mankind, Sugar, Znajomi i sąsiedzi czy Monarch Dziedzictwo potworów, którego drugi sezon rozwinie wątki znane z uniwersum Godzilli i zapowie kolejne spin-offy przygotowywane we współpracy z Legendary Entertainment.

Apple zaprezentowało również szeroką gamę nowych seriali dramatycznych i thrillerów. Wśród nich znalazły się Kobiety niedoskonałe z Elisabeth Moss i Kerry Washington, Widow’s Bay łączące horror z czarną komedią, Maximum Pleasure Guaranteed z Tatianą Maslany oraz Cape Fear inspirowane klasycznym thrillerem i przygotowywane pod okiem Martina Scorsesego i Stevena Spielberga. Platforma kontynuuje strategię opartą na współpracy z uznanymi twórcami i aktorami, stawiając na produkcje o wyraźnym autorskim charakterze.

Silną reprezentację mają także filmy oryginalne. W 2026 roku do biblioteki Apple TV trafią między innymi romantyczna komedia Wieczność, czarna komedia Skutki uboczne z Keanu Reevesem, sportowo-obyczajowy Dink, familijna Droga wojowniczego dzieciaka z Chrisem Prattem oraz widowiskowe Matchbox film i Katastrofa w duecie. Apple konsekwentnie rozwija segment kinowych produkcji premium, które coraz częściej pełnią podwójną rolę, zarówno jako wydarzenia streamingowe, jak i pełnoprawne premiery filmowe.

Apple TV – oferta filmów i seriali na 2026 rok

Terapia bez trzymanki - trzeci sezon

Już dostępne

Terapia bez trzymanki to nominowany do nagrody Emmy serial komediowy, stworzony przez laureatów Emmy Billa Lawrence’a i Bretta Goldsteina. Opowiada historię pogrążonego w żałobie terapeuty (Segel), który zaczyna łamać zasady i mówi swoim pacjentom, co naprawdę myśli. Lekceważąc zasady etyki zawodowej, dokonuje głębokich zmian w życiu innych osób oraz w swoim. W serialu występują Christa Miller, nominowana do Emmy Jessica Williams, Luke Tennie, nominowany do Emmy Michael Urie, Lukita Maxwell oraz Ted McGinley. W trzecim sezonie gościnnie występują Brett Goldstein, Damon Wayans Jr., Wendie Malick i Cobie Smulders, a także Jeff Daniels oraz wielokrotnie nagradzany aktor i aktywista Michael J. Fox, Candice Bergen, Sherry Cola i Isabella Gomez.

Wieczność

Premiera: 13 lutego 2026 r.

Apple Original Film Wieczność powstał we współpracy z A24. W zaświatach, dusze mają tydzień na podjęcie decyzji, gdzie spędzą wieczność. Joan (Elizabeth Olsen) staje przed trudnym wyborem między mężczyzną, z którym spędziła całe życie (Miles Teller), a swoją pierwszą miłością (Callum Turner), który zmarł młodo i przez dekady czekał na jej przybycie. W obsadzie filmu znaleźli się również John Early, Olga Merediz oraz laureatka Oscara Da’Vine Joy Randolph. Ta romantyczna komedia została wyróżniona Certified Fresh na Rotten Tomatoes.

O jedno cię proszę - drugi sezon

Premiera: 20 lutego 2026 r.

Serial O jedno cię proszę oparty jest na sequelu uznanej powieści Laury Dave The First time I Saw Him, numeru 1 na liście bestsellerów New York Timesa i rekomendacji Reese’s Book Club. W drugim sezonie, Owen wraca po 5 latach ukrywania się; Hanna i jej pasierbica Bailey muszą znaleźć sposób, by ponownie połączyć rodzinę, zanim przeszłość o sobie przypomni. U boku Garner występują Angourie Rice, David Morse, Nikolaj Coster-Waldau, a także nowi członkowie obsady: Judy Greer i Rita Wilson.

Monarch: Dziedzictwo potworów - drugi sezon

Premiera: 27 lutego 2026 r.

Drugi sezon serialu Monarch: Dziedzictwo potworów, z udziałem Kurta Russella, Wyatta Russella, Anny Sawai, Kiersey Clemons, Rena Watabe, Mari Yamamoto, Joe Tippetta i Andersa Holma, rozpoczyna się w momencie, gdy los organizacji Monarch, i całego świata, wisi na włosku. Dramatyczna saga odsłania pogrzebane sekrety, które ponownie jednoczą naszych bohaterów (oraz złoczyńców) na Wyspie Czaszki Konga, a także w nowej, tajemniczej wiosce, gdzie z morza wyłania się mityczny Tytan. Echa przeszłości rezonują z teraźniejszością, zacierając granice między rodziną, przyjaciółmi i wrogami.

Kobiety niedoskonałe

Premiera: 18 marca 2026 r.

Serial Kobiety niedoskonałe, w którym występują Elisabeth Moss i Kerry Washington, oparty jest na powieści Araminty Hall o tym samym tytule i opowiada o zbrodni, która burzy życie trzech przyjaciółek. Niekonwencjonalny thriller porusza kwestie poczucia winy i sprawiedliwości, miłości i zdrady oraz wyborów, które na zawsze zmieniają ludzkie życie. Wraz z rozwojem wydarzeń na jaw wychodzi prawda, że nawet najbliższe przyjaźnie nie zawsze są tym, czym się wydają.

For All Mankind - sezon piąty

Premiera: 27 marca 2026 r.

For All Mankind to serial science fiction, stworzony przez Ronalda D. Moore’a, Matta Wolperta i Bena Nediviego. Akcja piątego sezonu rozgrywa się kilka lat po przejęciu asteroidy Goldilocks. Happy Valley rozrosło się w tętniącą życiem kolonię z tysiącami mieszkańców oraz bazę wypadową dla nowych misji, które zaprowadzą ludzkość jeszcze dalej w głąb Układu Słonecznego. Jednak gdy ludzie zaczynają domagać się zaprowadzenia prawa i porządku na Czerwonej Planecie, napięcia między mieszkańcami Marsa a ich dawną ojczyzną przybierają na sile. W piątym sezonie do swoich ról powracają Joel Kinnaman, Toby Kebbell, Edi Gathegi, Cynthy Wu, Coral Peña, Wrenn Schmidt oraz dołączają Mireille Enos, Costa Ronin, Sean Kaufman, Ruby Cruz oraz Ines Asserson.

Znajomi I sąsiedzi - sezon drugi

Premiera: 3 kwietnia 2026 r.

Po hańbiącym zwolnieniu Andrew "Coop” Cooper (Hamm), menedżer funduszu hedgingowego, który przeżywa niedawny rozwód, zaczyna okradać domy swoich sąsiadów w niezwykle zamożnej dzielnicy Westmont Village. Szybko odkrywa, że sekrety i skandale ukryte za fasadami bogatych posiadłości mogą być o wiele bardziej niebezpieczne, niż mógłby sobie wyobrazić. W drugim sezonie Andrew Cooper nadal okrada domy w sąsiedztwie aż do momentu, gdy nowy sąsiad grozi ujawnieniem jego tajemnic i narażeniem jego rodziny na niebezpieczeństwo. Nominowany do nagrody Emmy James Marsden dołącza do gwiazdorskiej obsady, którą tworzą Amanda Peet, Olivia Munn, Hoon Lee, Mark Tallman, Leny Hall, Aimee Carrero, Eunice Bae, Isabel Gravitt i Donovan Colan.

Skutki uboczne

Premiera: 10 kwietnia 2026 r.

Skutki uboczne to czarna komedia, w której Reef Hawk (Reeves), uwielbiany hollywoodzki gwiazdor, musi zmierzyć się z ukrytymi demonami, gdy zaczyna być szantażowany tajemniczym nagraniem, które może zrujnować jego wizerunek i karierę. Przy wsparciu swoich najlepszych przyjaciół, Kyle (Diaz) i Xandera (Bomer), oraz prawnika Iry (Hill), Reef wyrusza w duchową podróż, aby naprawić wszystkie wyrządzone krzywdy i odnaleźć szantażystę. Scenarzysta i reżyser Jonah Hill w unikalny sposób ukazuje szaloną, ale oczyszczającą podróż Reefa, w której konfrontacja z przeszłością może okazać się jedyną drogą do uratowania przyszłości.

Margo jest spłukana

Premiera: 15 kwietnia 2026 r.

Produkcja autorstwa wielokrotnego laureata nagrody Emmy Davida E. Kelleya, z nominowanymi do nagród Emmy i Złotego Globu Elle Fanning oraz do Oscara i Emmy Michelle Pfeiffer, które występują w rolach głównych i pełnią funkcję producentek wykonawczych. Margo jest spłukana to odważny, pełen ciepła i humoru dramat rodzinny śledzący losy Margo (Fanning), świeżo upieczonej studentki i aspirującej pisarki na życiowym zakręcie, córki byłej kelnerki z Hooters (Pfeiffer) i byłego zawodowego wrestlera (Offerman). Margo zostaje młodą matką. W obliczu rosnących kosztów utrzymania i coraz większych wyzwań musi znaleźć sposób na życie. W serialu występują również laureatka Oscara Marcia Gay Harden, zdobywca Oscara i Emmy Greg Kinnear, Michael Angarano, Rico Nasty i Lindsey Normington.

Criminal Record - drugi sezon

Premiera: 22 kwietnia 2026 r.

W drugim sezonie thrillera Criminal Record podczas wiecu politycznego dochodzi do ataku ze strony skrajnie prawicowych protestujących. Brutalna konfrontacja kończy się śmiercią młodego mężczyzny, a June, ogarnięta poczuciem winy, desperacko próbuje doprowadzić nieznanego zabójcę przed wymiar sprawiedliwości. Jej jedyną nadzieją wydaje się Daniel - kluczowa postać w tajemniczym świecie policyjnego wywiadu. Może mieć odpowiedzi, których potrzebuje, ale aby je uzyskać, będzie musiała zawrzeć niebezpieczny sojusz.