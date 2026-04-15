Hitowe science fiction od Netflixa powraca w kontynuacji. Platforma już planuje więcej odcinków

Twórcy zapowiadają jeszcze bardziej ambitne odcinki serialu.

Netflix pracuje nad drugim sezonem serialu Eternauta, czyli hitowej produkcji z 2025 roku, która zdobyła ogromną popularność na całym świecie. Serial okazał się dużym sukcesem, trafiając na pierwsze miejsce popularności w trzynastu krajach i generując ponad 58 milionów godzin oglądania. Taki wynik przełożył się na błyskawiczne zamówienie kontynuacji. Teraz pojawiły się nowe informacje na temat postępów prac nad kolejną odsłoną. Eternauta - co z drugim sezonem hitowego serialu science fiction od Netflixa? Argentyńska produkcja, oparta na kultowym komiksie z 1957 roku autorstwa Héctora Germána Oesterhelda i Francisco Solano Lópeza, zadebiutowała w kwietniu 2025 roku. Niedługo później Netflix zamówił drugi sezon, a teraz twórcy ujawnili nowe szczegóły nadchodzących odcinków.

Jak wynika z najnowszych doniesień, drugi sezon znajduje się obecnie na zaawansowanym etapie rozwoju. Choć zdjęcia z udziałem aktorów jeszcze się nie rozpoczęły, prace nad projektem już trwają, głównie w obszarze przygotowań technicznych i efektów specjalnych. Premiera nowych odcinków planowana jest wstępnie na 2027 rok. Francisco Ramos, wiceprezes Netflix ds. treści na Amerykę Łacińską, przyznał, że nadchodzące odcinki będą miały duże znaczenie. Twórcy stawiają na bardziej ambitną historię. Ambicje wzrosły do zupełnie nowego poziomu. Już teraz dużo się dzieje, choć nie na planie z udziałem aktorów, lecz na poziomie technicznym, przy koncepcjach efektów wizualnych. Nie znamy jeszcze dat rozpoczęcia zdjęć, ponieważ drugi sezon jest znacznie większy niż pierwszy, zarówno pod względem budżetu, jak i skali oraz wizji.

Pierwotnie zakładano, że adaptacja zakończy się na dwóch sezonach, jednak sukces produkcji sprawił, że twórcy rozważają dalszy rozwój historii. Drugi sezon może zostać zaprojektowany tak, aby pozostawić otwartą furtkę dla potencjalnej kontynuacji. Musimy znaleźć sposób, aby dostarczyć wszystko, czego oczekuje się od drugiego sezonu, a jednocześnie zostawić sobie możliwość kontynuowania tej historii w ewentualnym trzecim sezonie. Za serial odpowiada Bruno Stagnaro, a pierwsza odsłona składa się z sześciu odcinków. Fabuła skupia się na wydarzeniach w Buenos Aires, gdzie tajemnicze opady śniegu doprowadzają do śmierci większości populacji. Nieliczni ocaleni próbują przetrwać w nowej rzeczywistości, jednak sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy wychodzi na jaw, że katastrofa była wynikiem inwazji obcych. W obsadzie znaleźli się: Ricardo Darín, Carla Peterson, César Troncoso oraz Andrea Pietra. Niestety na drugi sezon Eternauty będziemy musieli jeszcze sporo poczekać. Premiery powinniśmy spodziewać się dopiero w przyszłym roku. Eternauta - recenzja serialu. S.T.A.L.K.E.R. po argentyńsku, podany na zimno

