Minęło 47 lat od premiery arcyważnego filmu science fiction, który praktycznie stworzył całkowicie nowy podgatunek

To od tej produkcji zaczął się szał na tę stylistykę.

Choć początki literackiej wizji końca świata sięgają XIX wieku, to dopiero kino nadało jej obecnie znany charakter, który dziś rozpoznajemy bez żadnego trudu ze względu na pewne charakterystyczne elementy. Jednym z najważniejszych momentów w historii tego nurtu był debiut filmu Mad Max, który właśnie świętuje 47. rocznicę premiery. Produkcja George’a Millera trafiła do kin 12 kwietnia 1979 roku i na stałe zmieniła sposób, w jaki opowiadamy o świecie na skraju upadku. Mad Max – minęło 47 lat od premiery kultowego filmu science fiction Pierwsza odsłona serii nie przedstawiała jeszcze pełnoprawnej apokalipsy, jaką znamy z późniejszych części. Zamiast tego widzowie trafiali do rzeczywistości balansującej na granicy chaosu, gdzie resztki porządku ścierały się z narastającą przemocą. W takim świecie pojawił się Max, samotny funkcjonariusz próbujący przetrwać wśród brutalnych gangów i kurczących się zasobów. Charakterystyczna estetyka spalonej słońcem Australii oraz obsesja na punkcie samochodów stworzyły fundament pod nową odmianę postapokaliptycznych opowieści.

Co ciekawe, film nie od razu został doceniony. W chwili premiery spotkał się z mieszanymi opiniami, a część krytyków zarzucała mu chaos i prostą fabułę. Z perspektywy czasu widać jednak, że to właśnie ta surowość i bezkompromisowość stały się jego największą siłą. Z biegiem lat Mad Max zyskał status produkcji kultowej, a jego wpływ okazał się znacznie większy, niż ktokolwiek mógł przypuszczać.

Dziedzictwo filmu widać dziś niemal w każdym przedstawicielu tego podgatunku. Seria Fallout, szalone pojedynki pojazdów w Twisted Metal czy pustynny chaos znany z Borderlands czerpią garściami z pomysłów zapoczątkowanych przez Millera. Inspiracje można znaleźć także w komiksach i kinie, gdzie motyw samotnego bohatera przemierzającego zrujnowany świat stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych schematów gatunku. Paradoksalnie to jednak kontynuacje wyniosły serię na jeszcze wyższy poziom. Już Mad Max 2 - Wojownik szos, dopracował formułę i zdefiniował styl, który do dziś dominuje w postapokaliptycznych historiach. Kolejne lata przyniosły dalszy rozwój uniwersum, choć po trzeciej części marka na długo zniknęła z ekranów. Powrót nastąpił dopiero w 2015 roku wraz z premierą Mad Max: Na drodze gniewu. Film nie tylko przypomniał widzom o sile tej wizji, ale też udowodnił, że gatunek wciąż może ewoluować. Produkcja odniosła ogromny sukces finansowy i artystyczny, zdobywając sześć Oscarów i ponownie wyznaczając standardy dla kina akcji. O wiele gorzej wypadł spin-off Furiosa: Saga Mad Max z 2024 roku, w którym to Furiosa odgrywała główną rolę zamiast Maxa Rockatansky’ego.

