Cronos: The New Dawn na nowym zwiastunie live-action. Posiadacze Nintendo Switch 2 mogą celować na trzy sposoby

Patrycja Pietrowska
2025/09/11 19:00
Nowy trailer produkcji Bloober Team.

Kilka dni temu poznaliśmy wynik sprzedaży Cronos: The New Dawn. Twórcy z Bloober Team uczcili premierę, publikując specjalny zwiastun live-action, koncentrujący się na podróży w czasie między dwoma epokami.

Cronos: The New Dawn
Cronos: The New Dawn

Cronos: The New Dawn – zwiastun live-action i tryby celowania na Nintendo Switch 2

Trailer ukazuje także fragmenty z rozgrywki w Cronos: The New Dawn. Dodatkowo gra wykorzystuje potencjał sprzętowy konsoli Nintendo Switch 2, umożliwiając graczom wybór spośród trzech różnych trybów celowania: standardowego, z użyciem żyroskopu oraz myszy.

Przy okazji warto rzucić okiem na niedawno udostępnione porównanie Cronos: The New Dawn na Nintendo Switch i PlayStation 5. Analizy dokonał kanał ElAnalistaDeBits.

Akcja gry toczy się w ponurym świecie, w którym wschodnioeuropejski brutalizm spotyka się z retrofuturystyczną technologią. Cronos: The New Dawn to porywająca opowieść, rozgrywająca się zarówno w przeszłości, jak i w przyszłości.

W przeszłości odkryjesz świat dotknięty Zmianą – kataklizmem, który na zawsze zmienił ludzkość. W przyszłości zaś, przemierzysz pustkowia, na których każdy krok to walka o przetrwanie w starciu z przerażającymi wynaturzeniami. Wymagana będzie nie tylko szybkość, ale i taktyczne myślenie.

Wcielisz się w Podróżnika wysłanego przez tajemniczy Kolektyw. Twoje zadanie to eksploracja zniszczonej przyszłości w celu odnalezienia wyrw w czasie, które przeniosą cię do Polski lat 80. XX wieku. – brzmi opis gry.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że Cronos: The New Dawn ukazał się 5 września 2025 roku. Tytuł trafił na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2. Poniżej omawiany zwiastun live-action.

Źródło:https://www.gamespress.com/pl/Cronos-The-New-Dawn-Nintendo-Live-Action-Trailer-Unveils-an-Immersive-

Tagi:

News
trailer
zwiastun
horror
Bloober Team
survival horror
science fiction
live action trailer
live-action
Nintendo Switch 2
Cronos: The New Dawn
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

