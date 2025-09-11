Cronos: The New Dawn na nowym zwiastunie live-action. Posiadacze Nintendo Switch 2 mogą celować na trzy sposoby

Trailer ukazuje także fragmenty z rozgrywki w Cronos: The New Dawn. Dodatkowo gra wykorzystuje potencjał sprzętowy konsoli Nintendo Switch 2, umożliwiając graczom wybór spośród trzech różnych trybów celowania: standardowego, z użyciem żyroskopu oraz myszy.

Przy okazji warto rzucić okiem na niedawno udostępnione porównanie Cronos: The New Dawn na Nintendo Switch i PlayStation 5. Analizy dokonał kanał ElAnalistaDeBits.

Akcja gry toczy się w ponurym świecie, w którym wschodnioeuropejski brutalizm spotyka się z retrofuturystyczną technologią. Cronos: The New Dawn to porywająca opowieść, rozgrywająca się zarówno w przeszłości, jak i w przyszłości.

W przeszłości odkryjesz świat dotknięty Zmianą – kataklizmem, który na zawsze zmienił ludzkość. W przyszłości zaś, przemierzysz pustkowia, na których każdy krok to walka o przetrwanie w starciu z przerażającymi wynaturzeniami. Wymagana będzie nie tylko szybkość, ale i taktyczne myślenie.

Wcielisz się w Podróżnika wysłanego przez tajemniczy Kolektyw. Twoje zadanie to eksploracja zniszczonej przyszłości w celu odnalezienia wyrw w czasie, które przeniosą cię do Polski lat 80. XX wieku. – brzmi opis gry.