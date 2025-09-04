Porównanie Cronos: The New Dawn na Nintendo Switch 2 i PlayStation 5. Zobaczcie różnice

Materiał porównujący dwie wersje gry ukazał się w sieci.
Premiera Cronos: The New Dawn już za rogiem. Poznaliśmy pierwsze opinie krytyków, którzy ciepło przyjęli najnowszą grę Bloober Team. Posiadacze edycji Deluxe mają już dostęp do tytułu, w związku z czym mógł powstać materiał porównujący wersje gry na PlayStation 5 oraz Nintendo Switch 2.
Cronos: The New Dawn – porównanie na Nintendo Switch 2 i PlayStation 5
Już jutro premiera najnowszej gry Bloober Team. Wczesny dostęp umożliwił rozgrywkę posiadaczom edycji Deluxe. YouTube’owy kanał ElAnalistaDeBits przygotował natomiast materiał, który pozwala przyjrzeć się dwóm wersjom Cronos: The New Dawn.
Zaprezentowany film zestawia ze sobą wersje gry na Nintendo Switch 2 i PlayStation 5. Na PS5 gracze mogą wybierać spośród dwóch trybów. Tryb jakości, działający w 30 klatkach na sekundę oraz tryb wydajności dążący do 60 FPSów. Spadki płynności występują w obszarach ładowania oraz przy dużej liczbie obiektów czy wrogów na ekranie.
GramTV przedstawia:
Sytuacja na konsoli Nintendo Switch 2 jest odmienna ze względu na cięcia wizualne. Zmiany dotyczą zwłaszcza oświetlenia i ogólnego poziomu szczegółowości środowiska, które zostały zredukowane. Analiza wskazuje także na drobne błędy wizualne w oświetleniu i cieniach na Switchu 2, szczególnie widoczne przy użyciu latarki. Materiał znajduje się na dole wiadomości.
Na koniec przypomnijmy raz jeszcze, że Cronos: The New Dawn ukaże się 5 września 2025 roku. Tytuł zmierza na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!