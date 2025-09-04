Porównanie Cronos: The New Dawn na Nintendo Switch 2 i PlayStation 5. Zobaczcie różnice

Premiera Cronos: The New Dawn już za rogiem. Poznaliśmy pierwsze opinie krytyków, którzy ciepło przyjęli najnowszą grę Bloober Team . Posiadacze edycji Deluxe mają już dostęp do tytułu, w związku z czym mógł powstać materiał porównujący wersje gry na PlayStation 5 oraz Nintendo Switch 2.

Zaprezentowany film zestawia ze sobą wersje gry na Nintendo Switch 2 i PlayStation 5. Na PS5 gracze mogą wybierać spośród dwóch trybów. Tryb jakości, działający w 30 klatkach na sekundę oraz tryb wydajności dążący do 60 FPSów. Spadki płynności występują w obszarach ładowania oraz przy dużej liczbie obiektów czy wrogów na ekranie.

Już jutro premiera najnowszej gry Bloober Team. Wczesny dostęp umożliwił rozgrywkę posiadaczom edycji Deluxe. YouTube’owy kanał ElAnalistaDeBits przygotował natomiast materiał, który pozwala przyjrzeć się dwóm wersjom Cronos: The New Dawn.

Sytuacja na konsoli Nintendo Switch 2 jest odmienna ze względu na cięcia wizualne. Zmiany dotyczą zwłaszcza oświetlenia i ogólnego poziomu szczegółowości środowiska, które zostały zredukowane. Analiza wskazuje także na drobne błędy wizualne w oświetleniu i cieniach na Switchu 2, szczególnie widoczne przy użyciu latarki. Materiał znajduje się na dole wiadomości.

Na koniec przypomnijmy raz jeszcze, że Cronos: The New Dawn ukaże się 5 września 2025 roku. Tytuł zmierza na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2.