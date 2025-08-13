Zaloguj się lub Zarejestruj

Cronos: The New Dawn na kolejnym zwiastunie. Klimatyczna podróż do przeszłości

Mikołaj Ciesielski
2025/08/13 18:15
0
0

„Wróćmy do miejsca, gdzie wszystko się zaczęło”

Dwa tygodnie temu poznaliśmy dokładną datę premiery Cronos: The New Dawn. Studio odpowiedzialne m.in. za The Medium czy Silent Hill 2 Remake nie daje nam jednak zapomnieć o swojej produkcji. W sieci pojawił się bowiem nowy zwiastun nadchodzącego survival horroru od Bloober Team.

Cronos: The New Dawn na klimatycznym zwiastunie live-action

Cronos: The New Dawn na klimatycznym zwiastunie live-action

Tym razem twórcy Cronos: The New Dawn przygotowali zwiastun live-action, czyli materiał promocyjny z udziałem prawdziwych aktorów. Zgodnie z przekazanymi informacjami wideo powstało we współpracy z zespołem Peep Cosplay. Całość prezentuje natomiast podróżnika ND-3500, który wraca „do miejsca, gdzie wszystko się zaczęło”.

Cronos: The New Dawn to porywająca opowieść, rozgrywająca się zarówno w przeszłości, jak i w przyszłości. W przeszłości odkryjesz świat dotknięty Zmianą – kataklizmem, który na zawsze zmienił ludzkość. W przyszłości zaś przemierzysz pustkowia, na których każdy krok to walka o przetrwanie w starciu z przerażającymi wynaturzeniami. Wymagana będzie nie tylko szybkość, ale i taktyczne myślenie – czytamy w opisie gry na Steam.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że Cronos: The New Dawn ma zadebiutować 5 września 2025 roku. Zgodnie z zapowiedziami wspomniany tytuł zmierza na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Dokładna data premiery nie jest obecnie znana. Zachęcamy również do zapoznania się z naszymi wrażeniami z przedpremierowej wersji nadchodzącej produkcji studia Bloober Team: Grałem w Cronos: The New Dawn – powoli, ale do przodu.

Źródło:https://youtu.be/Tq8j8dhCE5A

Tagi:

News
zwiastun
polskie gry
Bloober Team
survival horror
science fiction
live-action
polskie studia
Cronos: The New Dawn
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
0



