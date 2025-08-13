Cronos: The New Dawn na kolejnym zwiastunie. Klimatyczna podróż do przeszłości

„Wróćmy do miejsca, gdzie wszystko się zaczęło”

Dwa tygodnie temu poznaliśmy dokładną datę premiery Cronos: The New Dawn. Studio odpowiedzialne m.in. za The Medium czy Silent Hill 2 Remake nie daje nam jednak zapomnieć o swojej produkcji. W sieci pojawił się bowiem nowy zwiastun nadchodzącego survival horroru od Bloober Team.

Cronos: The New Dawn na klimatycznym zwiastunie live-action

Tym razem twórcy Cronos: The New Dawn przygotowali zwiastun live-action, czyli materiał promocyjny z udziałem prawdziwych aktorów. Zgodnie z przekazanymi informacjami wideo powstało we współpracy z zespołem Peep Cosplay. Całość prezentuje natomiast podróżnika ND-3500, który wraca „do miejsca, gdzie wszystko się zaczęło”.