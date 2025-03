Cronos: The New Dawn na Future Games Show. Zobaczymy fragmenty rozgrywki i poznamy więcej szczegółów

Cronos: The New Dawn z pokazem rozgrywki na Future Games Show.

W październiku ubiegłego roku ukazała się zapowiedź Cronos: The New Dawn . Za projekt odpowiada Bloober Team, który jakiś czas temu podzielił się grafikami koncepcyjnymi . Teraz twórcy potwierdzili, że tytuł pojawi się podczas wiosennej prezentacji Future Games Show.

Future Games Show z Cronos: The New Dawn. Bloober Team zaprezentuje gameplay i odpowie na pytania graczy

Future Games Show, które odbędzie się 20 marca, przyniesie ze sobą fragmenty rozgrywki oraz wywiad z twórcami Cronos: The New Dawn. Oprócz tego zespół Bloober Team planuje odpowiedzieć na pytania społeczności i zasugerować „coś” więcej związanego z grą.

Przy okazji warto przypomnieć, że twórcy Cronos: The New Dawn inspirowali się między innymi grami takimi jak Resident Evil czy Silent Hill. Jeśli chodzi o system walki w nadchodzącym tytule, ma on przypominać bardziej pierwszy z wymienionych – Resident Evil. Gracze mogą również spodziewać się „labiryntowych poziomów” zachęcających do eksploracji.