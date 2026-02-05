26 lat temu kultowy serial science fiction zakończył się w dramatycznym momencie. Fani wciąż nie doczekali się odpowiedzi na pytanie

Szanse na wznowienie serialu są znikome.

Minęło 26 lat od zakończenia jednego z kultowych seriali science fiction z lat 90. Twórcy Sliders - Piąty wymiar pozostawili widzów z ważnym pytaniem, na który nie otrzymali już odpowiedzi. Dokładnie 4 lutego 2000 roku zakończono emisję serialu, a ostatni odcinek nie zawierał zakończenia, na jaki liczyli fani. Do dzisiaj widzowie nie doczekali się żadnego wyjaśnienia dalszych losów bohaterów. Sliders - Piąty wymiar zakończył się w najbardziej dramatycznym momencie W czasach, gdy telewizję podbijały takie tytuły jak Z Archiwum X, Babylon 5 czy nowy Star Trek, Sliders wyróżniał się pomysłem podróży między równoległymi rzeczywistościami. Bohaterowie przemieszczali się między alternatywnymi wersjami Ziemi, gdzie historia potoczyła się zupełnie inaczej. Serial regularnie zadawał pytania w stylu „co by było gdyby”, pokazując światy, w których inne wydarzenia ukształtowały społeczeństwo i globalny porządek. Jednocześnie przez kolejne sezony przewijał się główny wątek powrotu do domu oraz zagrożenie ze strony międzywymiarowych najeźdźców, Kromaggów.

Finał piątego sezonu okazał się jednym z najbardziej pamiętnych momentów całej serii. Bohaterowie trafili na rzeczywistość, w której sami byli gwiazdami programu telewizyjnego opowiadającego o ich podróżach. Z pozoru humorystyczny pomysł szybko zmienił się w dramatyczny zwrot akcji, gdy jasnowidz przewidział, że następny skok między światami zakończy się ich śmiercią. W tym samym czasie grupa zdobyła technologię Kromaggów oraz wirusa zdolnego powstrzymać najeźdźców raz na zawsze.

Kulminacja przyszła w ostatnich minutach serialu. Niestabilny portal mógł przenieść tylko jedną osobę, a misja oznaczała niemal pewne poświęcenie. Rembrandt zdecydował się wstrzyknąć wirusa i wskoczyć do wiru, by pokonać wrogów i potencjalnie ocalić inne rzeczywistości. Portal zamknął się za nim, a serial zakończył się bez odpowiedzi na pytanie, czy misja zakończyła się sukcesem. Nie powstał kolejny sezon, film ani nawet oficjalne domknięcie historii, chociażby w formie komiksu lub książki. Mimo upływu ponad dwóch dekad Sliders nie zniknął z pamięci widzów. Pomysł powrotu do marki pojawiał się wielokrotnie, a część obsady otwarcie wyrażała chęć ponownego spotkania na ekranie. Jednocześnie realizacja takiego projektu napotyka przeszkody. Problematyczna jest kwestia praw do marki, a także śmierć współtwórcy serialu Tracy’ego Tormé w 2024 roku. Dodatkowo wielu kluczowych bohaterów opuściło produkcję jeszcze przed finałem, co utrudniałoby spójne zamknięcie historii. Tym samym obecnie szanse na powrót Sliders - Piąty wymiar są bardzo małe.

