Cronos: The New Dawn na 35-minutowej rozgrywce. Gameplay pokazuje początek gry

Dzisiaj informowaliśmy Was już, że Cronos: The New Dawn zaoferuje kilka zakończeń. Okazuje się jednak, że twórcy wspomnianej produkcji przygotowali dla nas małą niespodziankę. W sieci pojawił się bowiem długi gameplay z nadchodzącego survival horroru od Bloober Team.

Bloober Team prezentuje 35-minutowy gameplay z Cronos: The New Dawn

Na kanale Bloober Team na YouTube pojawił się 35-minutowy gameplay z Cronos: The New Dawn. Zgodnie z przekazanymi informacjami udostępniony przez krakowskie studio materiał prezentuje sam początek gry. Jeśli więc nie chcecie psuć sobie zabawy i zamierzacie samodzielnie odkryć, co dzieje się w pierwszych minutach wspomnianej produkcji, to lepiej nie oglądajcie wideo na dole wiadomości.