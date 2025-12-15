Zaloguj się lub Zarejestruj

Ten serial science fiction od Apple nakręcił twórca Breaking Bad. Bije rekordy oglądalności

Jakub Piwoński
2025/12/15 11:50
Jedyna Vince’a Gilligana z sukcesem.

Nowy serial science fiction z 2025 roku już stało się najchętniej oglądanym serialem w historii Apple TV – i to jeszcze przed zakończeniem pierwszego sezonu. Jedyna Vince’a Gilligana, twórcy Breaking Bad, w siedmiu odcinkach zdetronizowała nawet hit HBO Max Sukcesja, udowadniając, że Apple potrafi łączyć komercyjny sukces z najwyższą jakością produkcji (przypomnijmy choćby Ted Lasso, czy Silos).

Jedyna
Jedyna

Jedyna – serial science fiction na Apple TV okazał się hitem

W roli głównej wystąpiła Rhea Seahorn, znana z Zadzwoń do Saula, poprzedniego serialu Gilligana. Opowiada historię Carol Sturka (Seehorn), która zostaje odizolowana po tym, jak obcy wirus przekształca ludzkość w spokojną, zbiorową inteligencję. Carol, jako jedna z nielicznych odpornych jednostek, musi ocalić świat przed przymusowym szczęściem wszystkich ludzi. Oficjalne streszczenie trafnie ujmuje to: Najbardziej nieszczęśliwa osoba na Ziemi musi uratować świat przed szczęściem.

Krytycy zachwycają się każdym odcinkiem. Jedyna może się pochwalić oceną krytyków na poziomie 98% w Rotten Tomatoes. Co ważne, Apple już zatwierdziło drugi sezon z premierą przewidzianą na połowę 2027 roku. Gilligan zapowiada, że serial docelowo może liczyć cztery sezony, choć ostatecznie wszystko zależy od decyzji Rhei Seahorn. Jedyna to nie tylko rekordy oglądalności – to może być nowy punkt odniesienia współczesnego science fiction. Serial pokazuje, że Vince Gilligan wciąż potrafi tworzyć telewizję najwyższej próby.

Źródło:https://comicbook.com/tv-shows/news/2025s-new-sci-fi-masterpiece-is-now-apples-most-viewed-show-ever-theres-more-to-come/

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
1
sc
Gramowicz
Dzisiaj 11:54

Jest mega. Polecam




