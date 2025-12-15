Ten serial science fiction od Apple nakręcił twórca Breaking Bad. Bije rekordy oglądalności

Nowy serial science fiction z 2025 roku już stało się najchętniej oglądanym serialem w historii Apple TV – i to jeszcze przed zakończeniem pierwszego sezonu. Jedyna Vince’a Gilligana, twórcy Breaking Bad, w siedmiu odcinkach zdetronizowała nawet hit HBO Max Sukcesja, udowadniając, że Apple potrafi łączyć komercyjny sukces z najwyższą jakością produkcji (przypomnijmy choćby Ted Lasso, czy Silos).

Jedyna – serial science fiction na Apple TV okazał się hitem

W roli głównej wystąpiła Rhea Seahorn, znana z Zadzwoń do Saula, poprzedniego serialu Gilligana. Opowiada historię Carol Sturka (Seehorn), która zostaje odizolowana po tym, jak obcy wirus przekształca ludzkość w spokojną, zbiorową inteligencję. Carol, jako jedna z nielicznych odpornych jednostek, musi ocalić świat przed przymusowym szczęściem wszystkich ludzi. Oficjalne streszczenie trafnie ujmuje to: Najbardziej nieszczęśliwa osoba na Ziemi musi uratować świat przed szczęściem.