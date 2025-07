Cronos: The New Dawn zaoferuje kilka zakończeń. Gracze zostaną zmuszeni do refleksji

Kolejnymi szczegółami na temat Cronos: The New Dawn w rozmowie z redakcją MP1st podzielił się Jacek Zięba. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez reżysera w nadchodzącej produkcji studia Bloober Team nie będzie „dobrego” lub „złego” zakończenia. Deweloper podkreśla, że dla jednych dany ending może być tym dobrym, a dla innych tym złym.

Kilka dni temu mieliśmy okazję zobaczyć nowe fragmenty rozgrywki z Cronos: The New Dawn . W sieci pojawiły się tymczasem kolejne informacje na temat wspomnianej produkcji. Przedstawiciele studia Bloober Team ujawnili, że ich nadchodzący survival horror zaoferuje więcej niż jedno zakończenie.

Wybór tego lub innego zakończenia ma więc swoje uzasadnienie. W przypadku horroru psychologicznego nie można po prostu zdecydować się na „złe” lub „dobre” zakończenie. Wszystko musi być nieco bardziej wyrafinowane, zniuansowane i skłaniające do refleksji – dodaje Grzegorz Like, główny scenarzysta i projektant narracji.

Przedstawiciele Bloober Team ujawnili również, że chcieli podejść do kwestii zakończeń „z dbałością”. Deweloperom zależy bowiem, by po obejrzeniu napisów końcowych w Cronos: The New Dawn gracze dyskutowali ze sobą i wymieniali się swoimi spostrzeżeniami.

Na koniec przypomnijmy, że Cronos: The New Dawn ma zadebiutować jesienią 2025 roku na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Dokładna data premiery nie jest obecnie znana. Zainteresowanych nadchodzącą produkcją studia Bloober Team zapraszamy natomiast do lektury: Grałem w Cronos: The New Dawn – powoli, ale do przodu.