Paramount Pictures skasował wyczekiwany film science fiction. Area 51 nie powstanie

Radosław Krajewski
2025/12/06 08:00
Za projekt odpowiadał reżyser Jurassic World oraz Ryan Reynolds.

Po finalizacji fuzji Skydance z Paramount wytwórnia rozpoczęła szeroko zakrojone porządki w swoim katalogu produkcji. Nowe kierownictwo przygląda się wszystkim projektom zaakceptowanych przez poprzednią ekipę i konsekwentnie wskazuje tytuły, które nie pasują do zmienionej strategii studia. Wśród anulowanych filmów znalazła się zapowiedziana na początku roku produkcja Area 51, nad którą pracował Colin Trevorrow, a jednym z producentów był Ryan Reynolds.

Area 51 – Paramount skasował film science fiction od Colina Trevorrowa

Według ustaleń The Hollywood Reporter studio zdecydowało o zatrzymaniu prac nad filmem, który miał przedstawić historię reportera z Las Vegas badającego kulisy powstającej legendy na temat tajnej bazy. Film znajdował się na wczesnym etapie produkcji, jednak jego skasowanie pokazuje, jak bardzo Paramount chce skoncentrować środki na pozycjach uznawanych za pewniejsze z perspektywy box office. Podobny los spotkał kilka innych projektów, w tym rozwijaną kontynuację Wolnego dnia pana Ferrisa Buellera oraz ekranizację popularnej serii książek dla dzieci zatytułowaną Eloise. Ten ostatni tytuł został już sprzedany do Netflixa.

Trevorrow w ostatnich latach współpracował przede wszystkim z Universalem, dlatego to właśnie ta wytwórnia może okazać się naturalnym miejscem dla ewentualnego przejęcia skasowanego filmu. Reżyser ma tam ugruntowaną pozycję po pracy przy serii Jurassic World, co zwiększa szanse na ponowne zainteresowanie studia. Nie jest również wykluczone, że projektem zainteresują się platformy streamingowe, gdyż Reynolds i jego firma producencka współpracują z wieloma dużymi graczami w branży, w tym Netflixem i Apple TV.

Paramount w najbliższych latach chce skupić uwagę na produkcjach mających duży potencjał komercyjny. Oznacza to większe zaangażowanie w rozwój marek takich jak Star Trek czy Sonic, co zdaniem źródeł ma pomóc w odbudowie pozycji studia na rynku. To natomiast zmniejsza przestrzeń dla projektów bardziej ryzykownych, choć często oryginalnych i niewpisujących się w ramy dużych franczyz.

Źródło:https://www.hollywoodreporter.com/business/business-news/paramount-plans-ninja-turtles-south-park-1236439954/

