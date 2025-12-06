Paramount Pictures skasował wyczekiwany film science fiction. Area 51 nie powstanie

Po finalizacji fuzji Skydance z Paramount wytwórnia rozpoczęła szeroko zakrojone porządki w swoim katalogu produkcji. Nowe kierownictwo przygląda się wszystkim projektom zaakceptowanych przez poprzednią ekipę i konsekwentnie wskazuje tytuły, które nie pasują do zmienionej strategii studia. Wśród anulowanych filmów znalazła się zapowiedziana na początku roku produkcja Area 51, nad którą pracował Colin Trevorrow, a jednym z producentów był Ryan Reynolds.

Area 51 – Paramount skasował film science fiction od Colina Trevorrowa

Według ustaleń The Hollywood Reporter studio zdecydowało o zatrzymaniu prac nad filmem, który miał przedstawić historię reportera z Las Vegas badającego kulisy powstającej legendy na temat tajnej bazy. Film znajdował się na wczesnym etapie produkcji, jednak jego skasowanie pokazuje, jak bardzo Paramount chce skoncentrować środki na pozycjach uznawanych za pewniejsze z perspektywy box office. Podobny los spotkał kilka innych projektów, w tym rozwijaną kontynuację Wolnego dnia pana Ferrisa Buellera oraz ekranizację popularnej serii książek dla dzieci zatytułowaną Eloise. Ten ostatni tytuł został już sprzedany do Netflixa.