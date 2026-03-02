Borderlands 4 dostępne za 166,12 zł na PS5 w Allegro

W ofercie Allegro dostępna jest atrakcyjna promocja na Borderlands 4 w wydaniu pudełkowym na konsolę PlayStation 5. Gra studia Gearbox Software kosztuje obecnie 166,12 zł.

Borderlands 4 – oferta w Allegro

Borderlands 4 zostało wydane 12 września ubiegłego roku i zostało przyjęte w miarę pozytywnie. W serwisie Metacritic możemy zobaczyć średnią ocen wynoszącą 80/100. Nieco gorzej wygląda sytuacja na Steamie, gdzie 62 procent użytkowników pozytywnie oceniło tytuł.