Borderlands 4 dostępne za 166,12 zł na PS5 w Allegro

Borderlands 4 zostało wydane 12 września ubiegłego roku i zostało przyjęte w miarę pozytywnie. W serwisie Metacritic możemy zobaczyć średnią ocen wynoszącą 80/100. Nieco gorzej wygląda sytuacja na Steamie, gdzie 62 procent użytkowników pozytywnie oceniło tytuł.
Borderlands 4 to intensywna akcja, nieustraszeni Łowcy Skarbów i miliardy dzikich i śmiercionośnych broni na zupełnie nowej planecie rządzonej przez bezwzględnego tyrana.
Wkrocz do Kairos jako jeden z czterech nowych Łowców Skarbów poszukujących bogactwa i sławy. Wykorzystaj potężne umiejętności akcji, dostosuj swoją postać za pomocą rozbudowanych drzewek umiejętności i zdominuj wrogów dzięki dynamicznym zdolnościom ruchowym.
Uwolnij się spod jarzma opresyjnego Timekeepra, bezwzględnego dyktatora, który rządzi masami z góry. Teraz katastrofa zmieniająca świat zagraża jego idealnemu porządkowi, wywołując chaos na całej planecie.
GramTV przedstawia:
Pudełkowe Borderlands 4 na PS5 dostępne jest za 166,12 zł, a posiadacze usługi Allegro Smart! mogą liczyć na darmową dostawę. To dobra okazja dla osób, które chcą dodać fizyczne wydanie gry do swojej kolekcji.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!