Borderlands 4 dostępne za 166,12 zł na PS5 w Allegro

Mikołaj Berlik
2026/03/02 10:40
Promocja na pudełkowe wydanie.

W ofercie Allegro dostępna jest atrakcyjna promocja na Borderlands 4 w wydaniu pudełkowym na konsolę PlayStation 5. Gra studia Gearbox Software kosztuje obecnie 166,12 zł.

Borderlands 4 – oferta w Allegro

Borderlands 4 zostało wydane 12 września ubiegłego roku i zostało przyjęte w miarę pozytywnie. W serwisie Metacritic możemy zobaczyć średnią ocen wynoszącą 80/100. Nieco gorzej wygląda sytuacja na Steamie, gdzie 62 procent użytkowników pozytywnie oceniło tytuł.

Borderlands 4 to intensywna akcja, nieustraszeni Łowcy Skarbów i miliardy dzikich i śmiercionośnych broni na zupełnie nowej planecie rządzonej przez bezwzględnego tyrana.

Wkrocz do Kairos jako jeden z czterech nowych Łowców Skarbów poszukujących bogactwa i sławy. Wykorzystaj potężne umiejętności akcji, dostosuj swoją postać za pomocą rozbudowanych drzewek umiejętności i zdominuj wrogów dzięki dynamicznym zdolnościom ruchowym.

Uwolnij się spod jarzma opresyjnego Timekeepra, bezwzględnego dyktatora, który rządzi masami z góry. Teraz katastrofa zmieniająca świat zagraża jego idealnemu porządkowi, wywołując chaos na całej planecie.

Pudełkowe Borderlands 4 na PS5 dostępne jest za 166,12 zł, a posiadacze usługi Allegro Smart! mogą liczyć na darmową dostawę. To dobra okazja dla osób, które chcą dodać fizyczne wydanie gry do swojej kolekcji.

