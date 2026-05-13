Heroes of Might and Magic wraca dzięki fanowskiemu remake’owi. Klasyk sprzed 31 lat będzie można uruchomić na najnowszych sprzętach

Nie trzeba będzie korzystać z DOSBoxa, aby zagrać w pierwsze „Hirołsy”.

Miłośnik klasycznej serii strategicznej podjął się ambitnego zadania odświeżenia pierwszej odsłony kultowej serii gier. Dzięki wysiłkom jednego twórcy Heroes of Might and Magic: A Strategic Quest z 1995 roku ma szansę wrócić w nowoczesnej, w pełni kompatybilnej wersji. Heroes of Might and Magic: A Strategic Quest – fan tworzy własny remake legendarnej gry strategicznej Projekt realizuje deweloper znany w sieci jako firsthomm. Od ponad miesiąca pracuje całkowicie samodzielnie nad pełnoprawnym remakiem, którego priorytetem jest uruchomienie gry natywnie na Windows 11 oraz macOS, bez konieczności używania emulatorów, DOSBoxa czy trybów zgodności. W dalszych planach znajduje się także wersja mobilna.

Postępy prac można na bieżąco śledzić na kanale YouTube autora. Twórca regularnie publikuje filmy dokumentujące rozwój projektu, w których wykorzystuje inżynierię wsteczną oraz wsparcie sztucznej inteligencji, w tym modelu Claude. Niedawno postępem prac pochwalił się również na Reddicie. Jednym z największych wyzwań okazała się wierna rekonstrukcja animacji wszystkich 28 jednostek z oryginału. Pliki źródłowe w formatach .std, .wlk, .wip i .atk nie posiadają żadnej dostępnej dokumentacji, dlatego autor napisał własne skrypty w języku Python. Analizują one piksele i automatycznie wyrównują sprite’y względem wspólnej linii bazowej. Dzięki temu udało się naprawić liczne błędy, między innymi źle wyświetlany atak cyklopa, ognisty oddech smoków oraz nieprawidłowo ustawione jednostki kawalerii. Równolegle powstaje ekran bitew. Twórca odtworzył klasyczne pole walki składające się z 35 wydłużonych heksów w układzie siedem na pięć. Na podstawie oryginalnych plików generowane są tła dostosowane do rodzaju terenu, a przeszkody rozmieszczane są zgodnie z częstotliwością znaną z pierwowzoru.

W najnowszych materiałach pokazano już działający system walki napisany w C++. Implementacja obejmuje podświetlenia zasięgu ruchu, animowane efekty jednostek, kursory wskazujące kierunek ataku, obozy bohaterów, menu opcji generała z możliwością poddania się lub ucieczki oraz ekran podsumowania bitwy. Nie zabrakło typowych dla takiego przedsięwzięcia trudności. Autor musiał rozwiązać problemy z błędnym wczytywaniem palet kolorów, niepoprawnym dekodowaniem archiwów ICN, znikającymi kursorami, nakładającą się muzyką oraz błędami w tabelach identyfikatorów jednostek. Chociaż projekt jest jeszcze we wczesnej fazie, tempo i jakość dotychczasowych prac robią wrażenie. Jeśli rozwój będzie kontynuowany w podobnym tempie, pierwsza część Heroes of Might and Magic może otrzymać godne drugie życie na współczesnych platformach.

