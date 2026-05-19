Blizzard wydał poprawkę błędu do Diablo 4: Lord of Hatred, ale w zamian sprawili, że gracze stali się nieśmiertelni

Fani szybko zaczęli wykorzystywać „nową mechanikę”, zanim Blizzard ją załata.

Najnowsza aktualizacja do Diablo 4 wraz z dodatkiem Lord of Hatred miała naprawić szereg problemów zgłaszanych przez społeczność. Zamiast tego jedna z pozornie niewielkich poprawek doprowadziła do powstania błędu, który pozwala części klas osiągnąć absurdalnie wysoki poziom obrony. Diablo 4 – gracze stali się nieśmiertelni po aktualizacji gry W centrum całego zamieszania znajduje się mechanika Resolve, czyli efekt zwiększający odporność bohatera na obrażenia. W wyższych poziomach trudności ma to ogromne znaczenie, ponieważ przeciwnicy regularnie zasypują graczy lawiną ataków, takich jak błyskawice, trucizny czy potężne ciosy obszarowe.

Ostatni patch przywrócił do działania legendarną moc Glynn's Anvil, która wcześniej nie funkcjonowała prawidłowo. Po poprawce zapewnia ona 4% redukcji obrażeń za każdy poziom Resolve. Domyślnie efekt może działać do ośmiu ładunków, co daje 24% dodatkowej ochrony. Problem pojawia się w momencie, gdy gracze wykorzystują statystykę zwiększającą limit Resolve. Niektóre klasy, między innymi Spirytysta oraz Paladyn, mogą podnieść ten limit dzięki odpowiednim przedmiotom. W teorii bonus powinien wynosić trzy dodatkowe ładunki, jednak po ulepszeniu ekwipunku wartość wzrasta aż do dwunastu. Jeśli taki efekt pojawi się na trzech elementach wyposażenia, całkowity limit Resolve może wzrosnąć do 44. W połączeniu z Glynn's Anvil oznacza to 176% redukcji obrażeń, co w praktyce sprawia, że postać staje się niemal niezniszczalna.

Skalę problemu pokazał twórca treści MacroBioBoi. W opublikowanym materiale wideo jego postać bez aktywnego błędu otrzymała cios za 30 tysięcy punktów obrażeń. Po wykorzystaniu nadmiernej liczby ładunków Resolve ta sama postać otrzymała zaledwie 4 tysiące obrażeń. Choć system obliczeń w grze nie pozwala całkowicie wyeliminować otrzymywanych obrażeń, różnica jest ogromna. W praktyce gracze mogą przestać korzystać z mikstur leczniczych, zwłaszcza jeśli ich build automatycznie regeneruje punkty życia. To jednak nie wszystko. Niektóre legendarne moce dodatkowo zwiększają szansę na blok za każdy poziom Resolve, co pozwala bez większego problemu osiągnąć 100%szansy na zablokowanie ataku. Wcześniej pisaliśmy również o innym problemie, tym razem z łupami. Gracz postanowił zabić ponad 2 tysiące goblinów, ale nie mógł podnieść z nich wszystkich łupów, gdyż jak się okazało, było ich za dużo.

