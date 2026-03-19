Crimson Desert w pierwszym porównaniu graficznym. Gra zaskakuje optymalizacją i nawet słabsze PC radzą sobie dobrze

Jak gra wypada na najniższych i najwyższych ustawieniach graficznych?

Wczoraj zeszło embargo na pierwsze recenzje Crimson Desert i chociaż oczekiwania były ogromne, to dziennikarze studzą emocje i gra w większości doczekała się ocen rzędu 7-8/10, co jest bardzo dobrym wynikiem, ale wielu graczy z pewnością liczyło na jeszcze większy hit. Obecnie recenzje pochodzą wyłącznie z wersji na komputery osobiste, więc na wydajność gry na konsolach trzeba będzie trochę poczekać. Już teraz jednak pojawiają się pierwsze porównania graficzne i testy sprzętowe Crimson Desert. Wynika z nich, że Pearl Abyss odrobiło pracę domową z optymalizacji i gra nawet na słabszym sprzęcie chodzi w zadowalającej liczbie klatek na sekundę. Crimson Desert – pierwsze porównania graficzne na PC Z przeprowadzonych analiz wynika, że tytuł oferuje bardzo wysoką wydajność, która idzie w parze z imponującą jakością grafiki. Kluczową rolę odgrywa tu autorski Blackspace Engine, który odpowiada za wyjątkowo duży zasięg rysowania oraz zaawansowane oświetlenie. To właśnie te elementy sprawiają, że świat gry prezentuje się niezwykle realistycznie i spójnie, nawet na dalszych planach.

Największy wpływ na końcowy wygląd Crimson Desert mają ustawienia związane z oświetleniem, cieniami oraz technikami ray tracingu. Szczególnie interesująco wypada rozwiązanie Nvidia Ray Reconstruction, które znacząco poprawia jakość obrazu, choć jednocześnie wyraźnie zwiększa zapotrzebowanie na moc obliczeniową. To opcja skierowana przede wszystkim do posiadaczy najwydajniejszych kart graficznych. Najważniejsza informacja dla wielu graczy jest jednak taka, że Crimson Desert pozostaje grywalne także na słabszym sprzęcie. Testy pokazują, że nawet konfiguracje z kartą GeForce RTX 3050 pozwalają na uzyskanie przyzwoitej jakości obrazu. Co istotne, ustawienia niskie nie powodują drastycznego pogorszenia oprawy wizualnej w większości sytuacji, dzięki czemu gra nie traci swojego charakteru.

W praktyce oznacza to, że Pearl Abyss zadbało nie tylko o efektowną grafikę, ale również o odpowiednie skalowanie ustawień. W przypadku tak dużej i wymagającej produkcji jest to element kluczowy, który może przesądzić o odbiorze gry przez szeroką publiczność. Poniżej zobaczycie również bezpośrednie porównania wydajności gry na różnych kartach graficznych. Serwis Hardware Unboxed przetestował Crimson Desert na 40 różnych GPU w rozdzielczości 1080p, 1440p oraz 4K. Nie brakuje również testów na najnowszych kartach GeForce RTX z serii 50xx. Przypomnijmy, że Crimson Desert zadebiutuje już dzisiaj, czyli 19 marca o godzinie 23:00 czasu polskiego. Gra dostępna będzie na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Recenzja Crimson Desert - pierwszy, poważny kandydat do tytułu gry roku?

