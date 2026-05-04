Gracz odkrył niesamowite znalezisko w Crimson Desert. Wioska niczym z Red Dead Redemption 2 na niedostępnym obszarze

Crimson Desert – na zakazanym terenie znaleziono gotową wioskę, która przypomina tę z Red Dead Redemption 2
Za odkryciem stoi youtuber Riskbreaker, który podczas eksploracji poza wyznaczonym obszarem natknął się na opuszczoną wioskę schowaną za górami. Miejsce znajduje się na północ od Gór Silver Wolf i według jego relacji wygląda na niemal ukończone. Problem w tym, że gra posiada wbudowany licznik czasu, który pozwala przebywać w niedostępnych strefach maksymalnie przez 30 sekund, zanim postać zostanie automatycznie przeniesiona.
Mimo ograniczeń twórca wracał tam kilkukrotnie, korzystając z trybu fotograficznego, by przyjrzeć się szczegółom. Jak się okazuje, wioska składa się z drewnianych chat pokrytych śniegiem, a ich wnętrza są wypełnione przedmiotami, takimi jak broń, zapasy mięsa czy skrzynie do przeszukiwania. Co więcej, na miejscu znajduje się również tablica ogłoszeń przypominająca centrum zadań, choć nie da się z niej korzystać.
Gracze szybko zaczęli porównywać odkrytą lokację do Red Dead Redemption 2, wskazując szczególnie na podobieństwo do początkowej osady Colter położonej w mroźnym regionie Grizzlies West. Surowy klimat, śnieżne otoczenie i prowizoryczna zabudowa sprawiają, że skojarzenia z westernowym hitem Rockstar Games nasuwają się od razu.
Odkrycie wywołało falę spekulacji wśród społeczności. Część graczy uważa, że może to być zawartość wycięta z gry, inni natomiast liczą, że wioska pojawi się w przyszłości jako element aktualizacji. Tym bardziej, że studio Pearl Abyss znane jest z rozwijania swoich produkcji poprzez duże i rozbudowane aktualizacje, które potrafią znacząco zmienić świat gry.
Na ten moment twórcy nie odnieśli się do znaleziska, jednak odkrycie tylko podsyca zainteresowanie grą i pokazuje, jak wiele tajemnic może jeszcze skrywać Crimson Desert.
