Zaloguj się lub Zarejestruj

Crimson Desert stało się jeszcze ładniejsze. Gra otrzymała paczkę tekstur w wysokiej rozdzielczości

Radosław Krajewski
2026/04/26 16:00
0
0

Twórca pokazał bezpośrednie porównanie z oryginalną wersją gry.

Do gry Crimson Desert trafił pierwszy pakiet tekstur w wysokiej rozdzielczości. Za modyfikację odpowiada modder nopoPak, który postanowił poprawić jakość wybranych elementów wizualnych w produkcji studia Pearl Abyss.

Nowy pakiet koncentruje się wyłącznie na teksturach kamiennych nawierzchni znajdujących się na zewnątrz w regionie Hernand. Autor jasno zaznacza, że modyfikacja nie obejmuje innych elementów oprawy graficznej, takich jak krajobrazy, drzewa czy budynki. Mimo to jest to pierwszy krok w kierunku bardziej rozbudowanych ulepszeń wizualnych.

Pakiet obejmuje tekstury kostki brukowej, płyt kamiennych, żwiru oraz bazowej warstwy gleby. Choć najczęściej występują one w Hernand, to są również wykorzystywane w innych lokacjach, co sprawia, że zmiany można zauważyć także poza tym regionem.

Twórca moda zwrócił uwagę, że oryginalne tekstury nie posiadały części map ambient occlusion, co wpływało na odbiór detali i głębi. W nowej wersji zostały one dodane. Niektóre tekstury bazują bezpośrednio na oryginalnych zasobach, natomiast tam, gdzie było to konieczne, autor odtworzył je w tym samym stylu, jednocześnie zwiększając poziom szczegółowości.

GramTV przedstawia:

Pakiet zajmuje jedynie 66 MB. Modyfikacja doczekała się także grafik porównujących zmodyfikowaną wersję z oryginalną, które pokazują wyraźnie ostrzejsze i bardziej szczegółowe powierzchnie. Jest to szczególnie istotne, ponieważ gra w niektórych momentach potrafi sprawiać wrażenie lekko rozmytej.

Stone Floor Textures Overhaul - Hernand do Crimson Desert pobierzecie z tej strony.

Warto przypomnieć, że kilka dni temu Crimson Desert otrzymało nową, największą jak do tej pory aktualizacje, która wprowadziła m.in. poziomy trudności. Co ciekawe, gracze wciąż odkrywają nowości wprowadzone w poprzednim patchu, w tym zmiany ustawień kamery. Jeden z graczy pokazał, że Crimson Desert można zamienić w grę w rzucie izometrycznym, przypominającą Diablo 4 lub Baldur’s Gate 3.

Źródło:https://www.dsogaming.com/mods/crimson-desert-just-got-its-first-hd-texture-pack/

Tagi:

News
RPG
mody
modyfikacje
fanowski projekt
Pearl Abyss
fanowska modyfikacja
przygodowa gra akcji
twórczość fanowska
Crimson Desert
tekstury
Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112