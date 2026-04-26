Crimson Desert stało się jeszcze ładniejsze. Gra otrzymała paczkę tekstur w wysokiej rozdzielczości

Nowy pakiet koncentruje się wyłącznie na teksturach kamiennych nawierzchni znajdujących się na zewnątrz w regionie Hernand. Autor jasno zaznacza, że modyfikacja nie obejmuje innych elementów oprawy graficznej, takich jak krajobrazy, drzewa czy budynki. Mimo to jest to pierwszy krok w kierunku bardziej rozbudowanych ulepszeń wizualnych.

Do gry Crimson Desert trafił pierwszy pakiet tekstur w wysokiej rozdzielczości. Za modyfikację odpowiada modder nopoPak, który postanowił poprawić jakość wybranych elementów wizualnych w produkcji studia Pearl Abyss.

Pakiet obejmuje tekstury kostki brukowej, płyt kamiennych, żwiru oraz bazowej warstwy gleby. Choć najczęściej występują one w Hernand, to są również wykorzystywane w innych lokacjach, co sprawia, że zmiany można zauważyć także poza tym regionem.

Twórca moda zwrócił uwagę, że oryginalne tekstury nie posiadały części map ambient occlusion, co wpływało na odbiór detali i głębi. W nowej wersji zostały one dodane. Niektóre tekstury bazują bezpośrednio na oryginalnych zasobach, natomiast tam, gdzie było to konieczne, autor odtworzył je w tym samym stylu, jednocześnie zwiększając poziom szczegółowości.