To już nie jest tylko łatka. Twórcy Enshrouded, sandboksowego RPG, zmieniają zasady gry

Ostatnia aktualizacja we wczesnym dostępie nie tylko zamyka pewien etap, ale gruntownie przebudowuje niemal każdy element gry.

Enshrouded doczekało się ósmej i zarazem finałowej aktualizacji w ramach wczesnego dostępu. Patch zatytułowany Forging the Path nie jest zwykłym zestawem poprawek — to potężna przebudowa systemów rozgrywki, która zmienia fundamenty produkcji studia Keen Games. Finał aktualizacji zmienia zasady gry w Enshrouded Twórcy zdecydowali się na gruntowne zmiany walki, wprowadzając m.in. nowe ciężkie ataki, umiejętności broni oraz zmiany w kombinacjach ciosów, szczególnie dla oręża dwuręcznego. Do tego dochodzą nowe ulepszenia ekwipunku oparte na runach, usprawnienia przepływu wody oraz liczne poprawki balansujące.

Jedną z najważniejszych zmian jest reset drzewek umiejętności. Po uruchomieniu gry z istniejącą postacią gracze odzyskają wszystkie punkty rozwoju i będą musieli rozdać je od nowa. To efekt dużych zmian w systemie progresji, który został znacząco przeprojektowany.

Aktualizacja wprowadza także funkcję Adventure Sharing, pozwalającą przeglądać konstrukcje innych graczy i korzystać ze wspólnych światów. Ulepszono również początkowe samouczki, zaktualizowano listy receptur i wprowadzono szereg innych usprawnień, które mają przygotować grę na premierę wersji 1.0. Enshrouded to sandboksowa gra akcji z elementami RPG i survivalu, osadzona w mrocznym świecie fantasy spowitym tajemniczą mgłą zwaną Shroud. Produkcja łączy eksplorację otwartego świata, budowanie baz oraz walkę z przeciwnikami, stawiając duży nacisk na kooperację i swobodę rozgrywki. Gracze wcielają się w postacie próbujące odbudować upadły świat, eksplorując zrujnowane krainy, zbierając zasoby i rozwijając swoje umiejętności. Jednym z wyróżników gry jest system budowania oraz możliwość kształtowania terenu, co pozwala tworzyć rozbudowane konstrukcje i całe osady. Po tak dużej aktualizacji trudno nie odnieść wrażenia, że Enshrouded jest już bardzo blisko pełnoprawnej premiery. Jeśli jednak to dopiero przedsmak wersji 1.0, twórcy mogą jeszcze czymś zaskoczyć. Premiera pełnej wersji ma nastąpić jesienią. Gra szykowana jest na PC, Xbox i PS5.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










