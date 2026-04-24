Nowe informacje o Transport Fever 3. Modderzy i gracze pomogą w rozwoju gry

Urban Games zapowiada wsparcie dla modów już na premierę i testy na konsolach.

Studio Urban Games przedstawiło ambitne plany rozwoju swojej nadchodzącej produkcji – Transport Fever 3. Twórcy starają się współpracować ze społecznością, ogłaszając innowacyjny program moderski oraz nadchodzące testy dla graczy konsolowych. Premiera tytułu planowana jest na koniec bieżącego roku. Transport Fever 3 – program “Curated Mods” Urban Games chce, aby już w dniu premiery gracze mieli dostęp do bogatej biblioteki wysokiej jakości dodatków. Program dla modów to inicjatywa, która zacieśnia więzi między deweloperami a najlepszymi twórcami w gatunku tycoon. Wybrani twórcy otrzymują wczesny dostęp do gry oraz bezpośrednie wsparcie techniczne, co pozwala im przygotować nowe pojazdy, mapy i skrypty jeszcze przed debiutem tytułu.

Dzięki współpracy z Sony i Microsoftem opracowano zautomatyzowany system zatwierdzania treści. Pozwoli to po raz pierwszy w historii serii udostępnić szeroką gamę modyfikacji (pobieranych przez wbudowany Hub Modów) również na PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S.

Do programu mogą zgłaszać się osoby z udokumentowanym doświadczeniem w tworzeniu popularnych modów do poprzedniej części Transport Fever lub innych tycoonów. Urban Games planuje w przyszłości oferować moderom nie tylko promocję ich prac, ale nawet finansowanie wybranych projektów. Po zakończeniu zamkniętej fazy testów na PC, studio kieruje swoją uwagę na graczy konsolowych. Deweloperzy chcą sprawdzić stabilność i wydajność silnika na PlayStation i Xboksie oraz zebrać bezpośredni feedback dotyczący sterowania i interfejsu. Ze względu na ogromny wzrost popularności serii na konsolach, przygotowanie Transport Fever 3 do jednoczesnej premiery na wszystkich platformach stało się dla twórców głównym celem. Warto wspomnieć, że poprzednia odsłona, Transport Fever 2, zgromadziła ponad 15 tysięcy modyfikacji w Steam Workshop. Trzecia część ma być jeszcze bardziej elastyczna, oferując potężniejsze narzędzia moderskie, które od początku projektowano z myślą o łatwym wprowadzaniu zmian w niemal każdym elemencie rozgrywki. Wszystkie szczegóły dotyczące rekrutacji do programu moderskiego oraz zapisy na testy beta można znaleźć na oficjalnej stronie gry.