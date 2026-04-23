Crimson Desert dostało gigantyczny patch. Największa nowość to poziomy trudności

Maciej Petryszyn
2026/04/23 10:00
Zgodnie z niedawnymi zapowiedziami Crimson Desert otrzymało nową aktualizację. Zdecydowanie największą w krótkiej historii gry.

Patch 1.04.00 wiąże się z koniecznością pobrania aż 30-40 gigabajtów. Co kryje się w tak dużym pakiecie danych?

Crimson Desert
Crimson Desert

Ogromna aktualizacja zawitała do Crimson Desert

Twórcy z Pearl Abyss najwyraźniej wzięli sobie do serca przynajmniej część uwag ze strony społeczności. W efekcie do Crimson Desert zawitały m.in. poziomy trudności. Dotychczas wszyscy grali domyślnie na “normalu”, ale to już przeszłość. Koreańscy deweloperzy od teraz pozwolili na ułatwienie lub utrudnienie sobie zabawy. W tym pierwszym wypadku wrogowie będą słabi, a okno na parowanie większe. Jeżeli zaś chodzi o harda, to cóż – to ma być wyzwanie. W ramach tego poziomu bossowie otrzymają nowe wzory ataków i będą znacznie agresywniejsi. Jakby tego było mało, jedzenie nie będzie leczyć nas od razu, a dopiero po zakończeniu całej animacji.

Inna istotna nowość to zmiany w przechowywaniu przedmiotów. Pojawiły się m.in. nowe skrzynie na jedzenie oraz na surowce – ta pierwsza ma od 40 do 330 slotów, druga zaś aż 1000 miejsc na przedmioty. Jakby tego było mało, gotując lub tworząc nowe rzeczy, nie będziemy musieli już mieć wszystkiego przy sobie. W trakcie craftowania gra weźmie pod uwagę również te itemy, które przechowujemy w obozie. Dodano też nowych zwierzęcych towarzyszy w postaci ptaków, a koty zyskały 5 nowych ras. Jednocześnie deweloperzy postanowili pozostawić błąd, w ramach którego koty siadały na ramieniu naszej postaci nie na chwilę, a przez dłuższy czas, czyniąc z niego zwyczajny ficzer.

Ponadto Kliff będzie mógł od teraz rzucać bronią podczas używania dwóch miecz. Na dodatek walka włócznią i długim mieczem ma być od teraz płynniejsza. Z kolei Damiane i Oongka otrzymali umiejętność Ambush oraz odpowiednik kliffowego potężnego uderzenia dłonią. Co jeszcze? Poprawiono wygląd odległych obiektów i oświetlenie włosów, a nawet obniżono o 10% ceny u handlarzy w obozie Greymane. Jeżeli zaś chodzi o kwestie techniczne, to dołożono wsparcie dla Intel XeSS 3.0 oraz nową opcję odszumiania MetalFX dla systemów macOS Tahoe.

Pełny opis aktualizacji znajdziecie pod tym adresem. Warto tam zajrzeć, bo zmian jest więcej i stanowią one dowód na to, że pomimo ogromnego sukcesu Crimson Desert twórcy bynajmniej nie zamierzają osiąść na laurach.

Źródło:https://crimsondesert.pearlabyss.com/en-us/News/Notice/Detail?_boardNo=84

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 10:19

Co znaczy błąd? Kot na ramieniu był w pełni funkcjonalny. Więc ciekaw jestem co zmienili. Nawet podzieliłem się zdjęciem na gram.pl z kotem. W starszej wersji jeżeli się zatrzymałem to kot wskakiwał na ramię i siedział kiedy spacerowałem. Dopiero bieg sprawiał że zeskakiwał.

A co do zwierząt - ja korzystam z mapy online. Ktoś siedział i sprawdzał jakie jedzenie pasuje dla jakiego psa. Rasa ma znaczenia. Zamiast +5 możemy mieć nawet +35 od kawałka jedzenia co sprawia że w jednym siedzeniu można zaprzyjaźnić i zdobyć zwierzę. Z kotami prościej bo legendarna ryba daje od razu +100.

No i jak mówiłem - jak spotkacie zwierzę ze sprzętem i się zaprzyjaźnicie to startuje od razu ze sprzętem. Warto o tym pamiętać. Tak samo jeżeli widzicie 2 psy i jeden ma imię a drugi tylko jakiś tytuł albo gatunek - zwierze w zakładce pets otrzymuje nazwę jaką zwierzę miało więc np. priorytezuje te które mają imiona. 

Co jeszcze? A no polecam złapać małe kotki. Są urocze. 




