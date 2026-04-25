Crimson Desert może zacząć przypominać Diablo 4 lub Baldur’s Gate 3. Wystarczy pewna zmiana w opcjach

Ktoś chętny na uczynienie z gry Pearl Abyss produkcji rodem z Baldur’s Gate 3?

Parę dni temu Pearl Abyss wydało nową aktualizację do Crimson Desert, która przyniosła masę zmian i nowości, w tym wybór poziomu trudności. Okazuje się, że studio już w poprzednim patchu oznaczonym numerem 1.03.00 wprowadziło pewne zmiany kamery, które dopiero teraz część graczy odkryło. Rozbudowane opcje kamery zwiększają kontrolę nad sposobem obserwowania świata, a co za tym idzie, można z Crimson Desert uczynić grę z widokiem izometrycznym. Crimson Desert niczym Diablo 4 lub Baldur’s Gate 3. Wystarczy zmienić opcje kamery Do ustawień dostępności trafił zestaw suwaków pozwalających precyzyjnie dostosować zachowanie kamery. Wśród nich znalazły się między innymi zasięg widoku, dystans kamery oraz jej przesunięcia w pionie i poziomie. Dzięki temu użytkownicy mogą samodzielnie określić, jak blisko lub daleko od bohatera chcą obserwować akcję.

Efekty tych zmian szybko zaczęły krążyć w sieci. Jeden z graczy zaprezentował rozgrywkę z perspektywy przypominającej klasyczne izometryczne RPG-i. Widok z góry sprawia, że Crimson Desert zaczyna przypominać produkcje pokroju Baldur’s Gate 3 czy Diablo, choć w rzeczywistości mechanika gry pozostaje bez zmian. Warto podkreślić, że aktualizacja nie wprowadza nowego trybu rozgrywki. To wyłącznie modyfikacja sposobu prezentacji świata, która może jednak znacząco wpłynąć na odczucia płynące z eksploracji. Spacerowanie po otwartym świecie z wysoko zawieszoną kamerą daje zupełnie inną perspektywę i pozwala dostrzec detale, które wcześniej mogły umknąć.

Aby skorzystać z nowych opcji, wystarczy zajrzeć do menu ustawień, a następnie do zakładki „Inne" i sekcji dostępności. Tam znajdują się wszystkie nowe suwaki, które można dowolnie konfigurować, eksperymentując z różnymi ustawieniami. Choć kamera automatycznie przybliża się do postaci w sytuacjach, gdy przeszkody zasłaniają widok, to przy odpowiednich parametrach możliwe jest uzyskanie niemal stałej perspektywy z góry. Dla wielu graczy to wystarczający powód, by odkrywać Crimson Desert na nowo.

