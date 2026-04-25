Crimson Desert może zacząć przypominać Diablo 4 lub Baldur’s Gate 3. Wystarczy pewna zmiana w opcjach

Do ustawień dostępności trafił zestaw suwaków pozwalających precyzyjnie dostosować zachowanie kamery. Wśród nich znalazły się między innymi zasięg widoku, dystans kamery oraz jej przesunięcia w pionie i poziomie. Dzięki temu użytkownicy mogą samodzielnie określić, jak blisko lub daleko od bohatera chcą obserwować akcję.
Efekty tych zmian szybko zaczęły krążyć w sieci. Jeden z graczy zaprezentował rozgrywkę z perspektywy przypominającej klasyczne izometryczne RPG-i. Widok z góry sprawia, że Crimson Desert zaczyna przypominać produkcje pokroju Baldur’s Gate 3 czy Diablo, choć w rzeczywistości mechanika gry pozostaje bez zmian.
Warto podkreślić, że aktualizacja nie wprowadza nowego trybu rozgrywki. To wyłącznie modyfikacja sposobu prezentacji świata, która może jednak znacząco wpłynąć na odczucia płynące z eksploracji. Spacerowanie po otwartym świecie z wysoko zawieszoną kamerą daje zupełnie inną perspektywę i pozwala dostrzec detale, które wcześniej mogły umknąć.
Aby skorzystać z nowych opcji, wystarczy zajrzeć do menu ustawień, a następnie do zakładki „Inne” i sekcji dostępności. Tam znajdują się wszystkie nowe suwaki, które można dowolnie konfigurować, eksperymentując z różnymi ustawieniami.
Choć kamera automatycznie przybliża się do postaci w sytuacjach, gdy przeszkody zasłaniają widok, to przy odpowiednich parametrach możliwe jest uzyskanie niemal stałej perspektywy z góry. Dla wielu graczy to wystarczający powód, by odkrywać Crimson Desert na nowo.
