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Fatekeeper wzbudza tak duży entuzjazm, że twórcy czują się „nieco przytłoczeni”

Mikołaj Ciesielski
2026/06/13 15:00
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Deweloperzy ze studia Paraglacial dziękują graczom za jakościowe opinie na temat swojej produkcji.

Na początku czerwca Fatekeeper zadebiutował we wczesnym dostępie na Steam. Deweloperzy ze studia Paraglacial zdecydowali się na udostępnienie gry w Early Access, by zebrać jak najwięcej opinii, które pozwolą stworzyć jak najlepszą grę. Wygląda jednak na to, że twórcy nie spodziewali się aż tak dużego odzewu.

Fatekeeper
Fatekeeper

Twórcy Fatekeeper nie narzekają na brak jakościowych sugestii i opinii na temat swojej gry

Twórcy Fatekeeper ujawnili, że otrzymują „ogromną” liczbę opinii na temat swojej produkcji. Deweloperzy ze studia Paraglacial przyznali nawet, że są „nieco przytłoczeni entuzjazmem”, jaki wzbudza wspomniany tytuł. Na szczęście, jak podkreśla sam zespół, sugestie użytkowników są naprawdę wartościowe.

Jedną z rzeczy, która naprawdę nas zaskoczyła w ciągu ostatnich tygodni, jest jakość otrzymanych opinii. Niezależnie od tego, czy gracze dobrze się bawią, wskazują na wady, czy też czasami mówią nam, że wszystko jest okropne, wielu z was poświęciło czas, aby szczegółowo wyjaśnić swoje przemyślenia – informuje Paraglacial.

GramTV przedstawia:

Twórcy Fatekeeper podkreślają również, że nawet „najostrzejsze krytyczne uwagi” były napisane w sposób przemyślany i konstruktywny. Deweloperzy ze studia Paraglacial zaznaczają, że to „niezwykle cenne” i dziękują za wszystkie sugestie dotyczące tego, co można poprawić w ich produkcji.

Na koniec przypomnijmy, że Fatekeeper dostępny jest obecnie wyłącznie na komputerach osobistych. Gra spotkała się z ciepłym przyjęciem ze strony użytkowników Steama i od momentu premiery we wczesnym dostępie doczekała się już dwóch aktualizacji.

Źródło:https://www.pcgamesn.com/fatekeeper/update-overwhelmed-by-the-enthusiasm

Tagi:

News
RPG
early access
wczesny dostęp
THQ Nordic
FPP
fantasy
opinie
RPG akcji
Fatekeeper
Paraglacial
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112