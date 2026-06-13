Fatekeeper wzbudza tak duży entuzjazm, że twórcy czują się „nieco przytłoczeni”

Na początku czerwca Fatekeeper zadebiutował we wczesnym dostępie na Steam. Deweloperzy ze studia Paraglacial zdecydowali się na udostępnienie gry w Early Access, by zebrać jak najwięcej opinii, które pozwolą stworzyć jak najlepszą grę. Wygląda jednak na to, że twórcy nie spodziewali się aż tak dużego odzewu.

Twórcy Fatekeeper nie narzekają na brak jakościowych sugestii i opinii na temat swojej gry

Twórcy Fatekeeper ujawnili, że otrzymują „ogromną” liczbę opinii na temat swojej produkcji. Deweloperzy ze studia Paraglacial przyznali nawet, że są „nieco przytłoczeni entuzjazmem”, jaki wzbudza wspomniany tytuł. Na szczęście, jak podkreśla sam zespół, sugestie użytkowników są naprawdę wartościowe.