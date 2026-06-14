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God of War: Laufey może przywrócić jedną z najważniejszych postaci serii. W końcu dojdzie do tego pojedynku?

Jakub Piwoński
2026/06/14 10:00
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Zapowiedź nowej gry z serii na tyle rozpaliła fanów, że zaczęto snuć różne teorie dotyczące powrotów kolejnych postaci.

Choć zapowiedziane podczas Xbox Games Showcase God of War: Laufey wzbudza zainteresowanie przede wszystkim możliwością poznania historii Faye, czyli żony Kratosa, coraz więcej uwagi przyciąga także tajemnicza kraina zwana Everywhen. To właśnie tam mają trafiać bogowie po śmierci, a świat ten łączy ze sobą różne mitologie, otwierając drogę do niespodziewanych spotkań i konfliktów.

God of War
God of War

W nowym God of War powróci Atena?

Dotychczasowe materiały pokazują, że jednymi z pierwszych przeciwników Faye będą Sekhmet i Begtse – postacie inspirowane odpowiednio mitologią egipską i mongolską. Choć duet prezentuje się groźnie, część fanów uważa, że prawdziwy główny antagonista może pozostawać jeszcze w cieniu.

Coraz częściej pojawia się teoria, że w God of War: Laufey mogłaby powrócić Atena, jedna z kluczowych postaci greckiej sagi. Bogini mądrości odegrała istotną rolę w pierwszych odsłonach serii, a jej relacja z Kratosem zakończyła się w wyjątkowo burzliwy sposób. Po wydarzeniach z God of War III Atena nigdy nie otrzymała pełnoprawnego pojedynku z bohaterem, dlatego wielu graczy uważa, że twórcy mogliby wykorzystać Everywhen do domknięcia tego wątku.

GramTV przedstawia:

Według fanowskich spekulacji Atena mogła przez lata budować swoją pozycję w zaświatach i przygotowywać zemstę na Kratosie. Ponieważ sam Spartanin wciąż żyje, idealnym celem mogłaby stać się Faye. Niektórzy sugerują nawet, że jej pojmanie przez Sekhmet i Begtse może być częścią większego planu, za którym stoi właśnie dawna sojuszniczka Kratosa.

Powrót Ateny miałby dodatkowy atut. W przeciwieństwie do takich postaci jak Zeus czy Ares, których historie zostały już szeroko rozwinięte, bogini wciąż skrywa wiele niewykorzystanego potencjału fabularnego. Co więcej, mogłaby stać się pomostem łączącym grecką i nordycką erę serii.

Spekulacje nabierają dodatkowego znaczenia w kontekście doniesień o przygotowywanym remaku klasycznej trylogii God of War. Jeśli informacje okażą się prawdziwe, Sony mogłoby równocześnie przypomnieć graczom historię Ateny i wykorzystać ją w nowej odsłonie cyklu. Na razie pozostają to jedynie fanowskie teorie.

Źródło:https://gamerant.com/god-of-war-laufey-main-villain-athena-theory/

Tagi:

News
God of War
gra zręcznościowa
pojedynek
przygodowa gra akcji
teoria
mitologia grecka
nowa gra
antagonista
villan
God of War: Laufey
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112