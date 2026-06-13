Resonance: A Plague Tale Legacy z prezentacją rozgrywki. Walka, zagadki i nie tylko

Na Xbox Games Showcase 2026 ujawniono datę premiery Resonance: A Plague Tale Legacy. Na wspomnianym wydarzeniu pokazano też nowy zwiastun, ale okazuje się, że to nie koniec atrakcji. W sieci pojawił się bowiem bardziej rozbudowany gameplay trailer nadchodzącego spin-offu serii A Plague Tale.

Wydawca i twórcy Resonance: A Plague Tale Legacy opublikowali 7-minutowy gameplay trailer

Firma Focus Entertainment opublikowało ponad 7-minutowy materiał wideo poświęcony Resonance: A Plague Tale Legacy. Najnowszy zwiastun nadchodzącej produkcji Asobo Studio prezentuje m.in. „porywający” system walki. W starciach z oponentami Sophia będzie musiała polegać na swojej zwinności, a gracze będą musieli opanować „precyzyjne parowanie ciosów”, a także wyprowadzanie szybkich kombinacji ciosów przy użyciu sztyletu i miecza.