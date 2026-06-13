Resonance: A Plague Tale Legacy z prezentacją rozgrywki. Walka, zagadki i nie tylko

W sieci pojawił się ponad 7-minutowy gameplay trailer nadchodzącej produkcji Asobo Studio.
Na Xbox Games Showcase 2026 ujawniono datę premiery Resonance: A Plague Tale Legacy. Na wspomnianym wydarzeniu pokazano też nowy zwiastun, ale okazuje się, że to nie koniec atrakcji. W sieci pojawił się bowiem bardziej rozbudowany gameplay trailer nadchodzącego spin-offu serii A Plague Tale.
Wydawca i twórcy Resonance: A Plague Tale Legacy opublikowali 7-minutowy gameplay trailer
Firma Focus Entertainment opublikowało ponad 7-minutowy materiał wideo poświęcony Resonance: A Plague Tale Legacy. Najnowszy zwiastun nadchodzącej produkcji Asobo Studio prezentuje m.in. „porywający” system walki. W starciach z oponentami Sophia będzie musiała polegać na swojej zwinności, a gracze będą musieli opanować „precyzyjne parowanie ciosów”, a także wyprowadzanie szybkich kombinacji ciosów przy użyciu sztyletu i miecza.
W trakcie walki Sophia będzie mogła również wykorzystać otoczenie, a także dostępne w jej ekwipunku narzędzia, jak np. hak umożliwiający przyciąganie wrogów lub rzucanie w nich śmiertelnych pułapek. Resonance: A Plague Tale Legacy to jednak nie tylko starcia z oponentami. Gracze mogą spodziewać się także „starożytnych zagadkach związanych z manipulowaniem światłem”.
W miarę jak Sophia zagłębia się w serce Wyspy Minotaura, zaczyna doświadczać retrospekcji z epoki minojskiej. Wkrótce uświadamia sobie, że tajemnicza obecność, którą odczuwa w sobie, to nikt inny jak legendarny bohater Tezeusz, żyjący wieki temu. Oczami Tezeusza zmierzy się z jeszcze bardziej brutalnymi i wymagającymi próbami. Gdy pojawiają się nowi sojusznicy i budzą się nowi wrogowie, w obu epokach, mimo dzielących je wieków, zaczynają pojawiać się oznaki przerażającej istoty czającej się w cieniu – czytamy w komunikacie twórców.
GramTV przedstawia:
Na koniec przypomnijmy, że Resonance: A Plague Tale Legacy zadebiutuje na rynku 27 sierpnia 2026 roku. Zgodnie z zapowiedziami gra będzie dostępna na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Nadchodząca produkcja Asobo Studio w dniu swojej premiery trafi również w ręce abonentów Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass.
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