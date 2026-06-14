Znacie ich z kultowego serialu. Trafili do gry

To nie pierwszy raz, gdy kuzyni Salamanca trafiają do gry. Tym razem wybór wydaje się jednak wyjątkowo trafiony.

Uniwersum Breaking Bad od lat pozostaje jednym z najpopularniejszych w historii telewizji, a niektórzy bohaterowie serialu zyskali wręcz kultowy status. Do tego grona bez wątpienia należą kuzyni Salamanca– niemi i wyjątkowo brutalni egzekutorzy kartelu, których w serialu zagrali bracia Daniel i Luis Moncada. Postacie z Breaking Bad trafiły do OneState Aktorzy po raz kolejny znaleźli drogę do świata gier wideo. Tym razem trafili do OneState, darmowej gry mobilnej określanej przez twórców jako symulator życia w mieście z elementami RPG i przestępczego sandboxa.

W nowym zwiastunie aktualizacji 1.1 deweloperzy zaprezentowali postacie wzorowane na braciach Moncada. Bohaterowie otrzymali charakterystyczne eleganckie garnitury, poważny wygląd i liczne nawiązania do wizerunku, który fani doskonale pamiętają z Breaking Bad. To nie pierwszy raz, gdy Daniel i Luis Moncada pojawiają się w branży gier. W ostatnich latach można było zobaczyć ich między innymi w aktorskim zwiastunie gry Delta Force, a także w ramach specjalnego pakietu postaci przygotowanego dla survivalowej produkcji SCUM.

GramTV przedstawia:

Dodanie nowych postaci to tylko jedna z atrakcji przygotowanych w aktualizacji 1.1 dla OneState. Twórcy wprowadzili również nowy system handlu pomiędzy graczami, który pozwala przeprowadzać bezpośrednie transakcje dotyczące między innymi pojazdów i broni. Aktualizacja rozszerza także możliwości zabawy dla fanów odgrywania ról. W grze pojawiła się Mobilna Jednostka Medyczna, dzięki której gracze mogą wcielić się w ratowników medycznych, transportować zaopatrzenie do aptek oraz pomagać pacjentom na terenie miasta. Deweloperzy przygotowali ponadto nowe miejsca pracy, odświeżone wnętrza budynków i szereg mniejszych ulepszeń mających wzbogacić codzienną rozgrywkę. OneState jest dostępne za darmo na urządzeniach z systemami Android i iOS.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









