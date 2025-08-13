Crimson Desert opóźnione po raz kolejny. Czemu premiera nie odbędzie się zgodnie z planem?

Pearl Abyss poinformowało, że premiera Crimson Desert została przesunięta z końcówki 2025 roku na pierwszy kwartał 2026. Powodem są dłuższe niż zakładano prace nad przygotowaniami do wydania, obejmujące m.in. dystrybucję fizyczną, nagrania dubbingu, certyfikację konsolową oraz koordynację z partnerami.
Crimson Desert – powody przesunięcia premiery
Twórcy określają decyzję jako strategiczną, mającą zapewnić produkcji odpowiednią jakość i sukces komercyjny. Studio podkreśliło, że konkretna data premiery zostanie ujawniona „w bardziej odpowiednim czasie, w oparciu o względy biznesowe” – nie podczas Gamescom 2025. Obecnie zespół koncentruje się na finalizacji nagrań głosowych oraz procesie certyfikacji gry na konsole.
