Crimson Desert opóźnione po raz kolejny. Czemu premiera nie odbędzie się zgodnie z planem?

Mikołaj Berlik
2025/08/13 11:30
Pearl Abyss tłumaczy przesunięcie harmonogramu i rezygnuje z ogłoszenia daty na Gamescom.

Pearl Abyss poinformowało, że premiera Crimson Desert została przesunięta z końcówki 2025 roku na pierwszy kwartał 2026. Powodem są dłuższe niż zakładano prace nad przygotowaniami do wydania, obejmujące m.in. dystrybucję fizyczną, nagrania dubbingu, certyfikację konsolową oraz koordynację z partnerami.

Crimson Desert

Crimson Desert – powody przesunięcia premiery

Twórcy określają decyzję jako strategiczną, mającą zapewnić produkcji odpowiednią jakość i sukces komercyjny. Studio podkreśliło, że konkretna data premiery zostanie ujawniona „w bardziej odpowiednim czasie, w oparciu o względy biznesowe” – nie podczas Gamescom 2025. Obecnie zespół koncentruje się na finalizacji nagrań głosowych oraz procesie certyfikacji gry na konsole.

GramTV przedstawia:

Mimo przesunięcia premiery, Pearl Abyss planuje szeroką prezentację gry na tegorocznym Gamescom, PAX West oraz Tokyo Game Show, by wzmocnić promocję na rynkach międzynarodowych. Crimson Desert to osadzony w świecie Pywel RPG akcji, którego bohaterem jest Kliff – lider grupy najemników, rozdzielonej po brutalnej bitwie. W poszukiwaniu towarzyszy gracz przemierzy rozległy świat, wykonując zlecenia i mierząc się z licznymi zagrożeniami.

Crimson Desert powstaje na PC, PS5 i Xbox Series X/S. Gra została zapowiedziana w grudniu 2020 roku i od tego czasu kilkukrotnie przesuwano jej premierę.

Źródło:https://gamingbolt.com/crimson-desert-delayed-to-q1-2026

News
PC
opóźnienie
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Crimson Desert
opóźnienie premiery
