Zaloguj się lub Zarejestruj

9 rekordów świata w 2 miesiące. Absurdalne tempo speedrunnera Fallouta 4

Maciej Petryszyn
2026/05/10 21:30
0
0

Podczas gdy jedni poświęcają długie tygodnie na lizanie ścian w grach, by poznać najdrobniejszy szczegół, inni… Inni się spieszą.

Speedrunning to fascynujące zjawisko. Okazuje się jednak, że nawet w środowisku ludzi nadzwyczajnie szybkich można być nadzwyczajnie szybkim.

Fallout 4
Fallout 4

2 miesiące i 9 rekordów świata

Jest sobie jegomość o nicku pekkanen, który upodobał sobie speerunnerowanie gier Bethesdy. I robi to z niesamowitymi efektami! Dość powiedzieć, że w zaledwie 2 ostatnich miesiącach pobił aż 9 rekordów świata w dwóch różnych kategoriach dotyczących przechodzenia Fallouta 4 – Any% oraz Any% (No Intro). W tym drugim wypadku, jak nietrudno się domyślić, nie bierze się pod uwagę kultowego, ale też oskryptowanego intra pokazującego wydarzenia tuż przed spadnięciem bomb. Tak czy inaczej, takie granie wiąże się z pewnymi zasadami. Weźmy np. fakt, że dopuszczalne jest wykorzystywanie obecnych w grze glitchy.

Tak czy inaczej, już 4 marca pekkanen pobił rekord Any% wynoszący 33:51, który przed laty ustanowił niejaki tomatoanus. Wynik pekkanena to 33:44, ale to nie było jego ostatnie słowo! W kolejnych tygodniach pięciokrotnie poprawiał ten wynik. Ostatecznie 6 maja zakończył całą grę w 31 minut i 18 sekund. W międzyczasie osiągał on też rekordowe czasy w kategorii Any% (No Intro). Zaczął 19 marca od 25:36, po czym dwukrotnie tenże rekord śrubować. Obecnie przoduje osiągnięcie z 25 kwietnia – ukończenie Fallouta 4 bez intra w 23 minuty i 17 sekund.

GramTV przedstawia:

Wyniki w kategorii Any%:

  • 4 marca: 33:44
  • 26 marca: 33:28 (-16)
  • 31 marca: 32:54 (-34)
  • 11 kwietnia: 32:15 (-39)
  • 27 kwietnia: 31:32 (-43)
  • 6 maja: 31:18 (-14)

Wyniki w kategorii Any% (No Intro):

  • 19 marca: 25:36
  • 31 marca: 24:19 (-1:17)
  • 25 kwietnia: 23:17 (-1:02)

Po drodze pekkanen, co, jak zostało wspomniane, było zgodne z zasadami, korzystał z błędów gry, pozwalających np. na teleportację czy nadmierną prędkość. Tę drugą możemy uzyskać poprzez szybkie zapisywanie i wczytywanie gry w trakcie określonych czynności. Tym sposobem oszukujemy silnik gry, co pozwala na kumulację premii do prędkości. Tak czy inaczej, wyniki robi wrażenie, pytanie tylko, czy ktoś będzie w stanie je pobić. A może znowu zrobi to sam pekkanen?

Źródło:https://www.pcgamer.com/games/fallout/one-guy-broke-2-different-fallout-4-speedrun-world-records-9-times-in-2-months/

Tagi:

News
Fallout 4
rekord
Fallout
speedrun
pekkanen
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112