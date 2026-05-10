9 rekordów świata w 2 miesiące. Absurdalne tempo speedrunnera Fallouta 4

Speedrunning to fascynujące zjawisko. Okazuje się jednak, że nawet w środowisku ludzi nadzwyczajnie szybkich można być nadzwyczajnie szybkim.

2 miesiące i 9 rekordów świata

Jest sobie jegomość o nicku pekkanen, który upodobał sobie speerunnerowanie gier Bethesdy. I robi to z niesamowitymi efektami! Dość powiedzieć, że w zaledwie 2 ostatnich miesiącach pobił aż 9 rekordów świata w dwóch różnych kategoriach dotyczących przechodzenia Fallouta 4 – Any% oraz Any% (No Intro). W tym drugim wypadku, jak nietrudno się domyślić, nie bierze się pod uwagę kultowego, ale też oskryptowanego intra pokazującego wydarzenia tuż przed spadnięciem bomb. Tak czy inaczej, takie granie wiąże się z pewnymi zasadami. Weźmy np. fakt, że dopuszczalne jest wykorzystywanie obecnych w grze glitchy.