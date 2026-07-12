Half-Life 3 z nową aktualizacją. Gracze nie mają o co się martwić?

Co się dzieje z oczekiwaną produkcją od Valve?

Plotki dotyczące Half-Life 3 ponownie nabierają rozpędu. Według najnowszych doniesień produkcja długo wyczekiwanej gry Valve ma być już niemal ukończona, choć doświadczenia z poprzednich lat nakazują podchodzić do tych doniesień z dużą ostrożnością. Half-Life 3 – produkcja gry ma być na ostatniej prostej Źródłem informacji jest Tyler McVicker, który od lat analizuje aktualizacje, pliki oraz niezapowiedziane projekty powiązane z Valve. Według jego plotek Half-Life 3 jest już niemal ukończona. Na tempo prac miały wpłynąć między innymi poprawki dotyczące oprawy graficznej, które mogły wydłużyć proces produkcji. Wcześniej McVicker informował także, że projekt znany pod roboczą nazwą HLX można przejść od początku do końca, a twórcy skupiają się na optymalizacji oraz dopracowywaniu poszczególnych elementów.

Nowe informacje nie zawierają konkretnej daty prezentacji ani premiery. Jeżeli gra rzeczywiście znajduje się na ostatnim etapie produkcji, oficjalna zapowiedź mogłaby jednak nastąpić w niedalekiej przyszłości. Nie można przy tym wykluczyć, że Valve zdecyduje się zatrzymać gotowy projekt na dłużej, choć z marketingowego punktu widzenia takie rozwiązanie wydaje się mało prawdopodobne.

GramTV przedstawia:

W ostatnich miesiącach pojawiały się sugestie, że nowa odsłona Half-Life mogłaby pomóc w promocji sprzętu Valve. Według wcześniejszych plotek produkcja miała być nawet jednym z najważniejszych tytułów towarzyszących premierze Steam Machine. Ostatecznie nie doczekaliśmy się jednak ani oficjalnej zapowiedzi gry, ani potwierdzenia jej związku z urządzeniem. Według McVicker powodem była jakość samej gry, która nie spełniła założeń Valve. Nawet gdyby gra została wydana w podobnym okresie, trudno oczekiwać, że Valve ograniczyłoby jej dostępność wyłącznie do Steam Machine. Taka decyzja nie pasowałaby do otwartego charakteru platformy Steam. Tytuł mógłby jednak pełnić funkcję niezwykle skutecznej reklamy całego ekosystemu firmy i zwiększyć zainteresowanie nowym urządzeniem. Do najnowszych doniesień należy podchodzić z dużym dystansem. Tyler McVicker już na początku 2025 roku przekonywał, że projekt znajduje się na zaawansowanym etapie i może zostać zaprezentowany w ciągu kolejnych miesięcy. Do połowy 2026 roku Valve nadal nie ogłosiło jednak nowej pełnoprawnej odsłony serii. Nie musi to oznaczać, że informacje były całkowicie błędne. Proces produkcji gier często ulega zmianom, a Valve jest znane z wielokrotnego przebudowywania, opóźniania, a nawet anulowania swoich projektów.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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