Zaloguj się lub Zarejestruj

Crimson Desert bez wersji demonstracyjnej. „To zbyt trudne zadanie” – twierdzi Pearl Abyss

Mikołaj Berlik
2026/02/16 16:40
7
0

Deweloperzy tłumaczą się, dlaczego nie sprawdzimy gry przed premierą.

Mimo ogromnego zainteresowania i ponad dwóch milionów zapisów na listach życzeń, twórcy Crimson Desert oficjalnie potwierdzili, że przed premierą nie otrzymamy publicznej wersji demonstracyjnej. Decyzję tę argumentują ogromną skalą projektu oraz specyfiką dotychczasowych pokazów.

Crimson Desert
Crimson Desert

Crimson Desert – dlaczego nie będzie demo?

Will Powers, dyrektor marketingu w Pearl Abyss America, wyjaśnił w podcaście Dropped Frames, że stworzenie reprezentatywnego dema dla tak potężnej gry byłoby zbyt pracochłonne. Dotychczasowe prezentacje na targach (jak Gamescom) nie były samodzielnymi wersjami demo, lecz konkretnymi „stanami zapisu” lub wyizolowanymi walkami z bossami, które nie oddają w pełni charakteru produkcji.

To trudna gra do pokazania w formie dema. Jeśli nazwiemy ją grą z otwartym światem, a damy graczom tylko walkę z bossem, to nie będzie to reprezentatywne dla całości doświadczenia.

Zamiast dema, studio planuje udostępnić grę wpływowym recenzentom przed premierą oraz opublikować oficjalne testy wydajności, co ma pomóc graczom w podjęciu decyzji o zakupie. Wraz z informacją o braku wersji demo, Pearl Abyss uspokoiło fanów w kwestii modelu biznesowego. Mimo że studio kojarzone jest głównie z sieciowym Black Desert (pełnym płatnych dodatków), Crimson Desert będzie czystym doświadczeniem single-player typu premium.

Marketing director potwierdził, że w grze nie będzie sklepu z przedmiotami kosmetycznymi ani mikropłatności. „To jest gra premium. Kupujesz ją raz i cieszysz się światem – to jedyna transakcja, jakiej oczekujemy” – dodał Powers. Jedyne płatne dodatki to bonusy do zamówień przedpremierowych, takie jak tarcza Khaleda czy (ekskluzywny dla PS5) zestaw pancerza Grotevant.

GramTV przedstawia:

Warto przypomnieć, że mapa gry ma być ogromna – szacuje się, że kontynent Pywel zajmie obszar ponad 80 km², co czyni go większym od świata Red Dead Redemption 2 i dwukrotnie większym od terytorium znanego ze Skyrim.

Premiera Crimson Desert zaplanowana jest na 19 marca 2026 roku. Tytuł trafi na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Ostatnio twórcy podzielili się filmem prezentującym codzienne życie w uniwersum gry, a wcześniej mieliśmy okazję obejrzeć materiał poświęcony walce.

Źródło:https://gamingbolt.com/crimson-desert-is-a-hard-game-to-demo-says-pearl-abyss-which-is-why-it-isnt-getting-one

Tagi:

News
demo
RPG
wywiad
Pearl Abyss
Crimson Desert
Mikołaj Berlik
Komentarze
7
NOWAHUTANACZASIE
Gramowicz
Dzisiaj 17:46
Vansil napisał:

No zapewne ktoś o to zapytał. Raczej sami z siebie by się nie chwalili, że dema nie będzie.

A co do red flaga to bym nie przesadzał, to raczej istnienie dema jest green flagiem a jego brak smutną normą.

Tak, istnienie dema jest dobrym omenem, może dlatego tak rzadkim?;)

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 17:27
Vansil napisał:

No zapewne ktoś o to zapytał. Raczej sami z siebie by się nie chwalili, że dema nie będzie.

A co do red flaga to bym nie przesadzał, to raczej istnienie dema jest green flagiem a jego brak smutną normą.

Coś w tym niestety jest.

Vansil
Gramowicz
Dzisiaj 17:25
Silverburg napisał:

To po co w ogóle o tym mówią?

NOWAHUTANACZASIE napisał:

Jaki red flag, mało która gra ma teraz demo przicieSz:)

No zapewne ktoś o to zapytał. Raczej sami z siebie by się nie chwalili, że dema nie będzie.

A co do red flaga to bym nie przesadzał, to raczej istnienie dema jest green flagiem a jego brak smutną normą.




Trwa Wczytywanie
TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112