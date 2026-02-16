Crimson Desert bez wersji demonstracyjnej. „To zbyt trudne zadanie” – twierdzi Pearl Abyss

Deweloperzy tłumaczą się, dlaczego nie sprawdzimy gry przed premierą.

Mimo ogromnego zainteresowania i ponad dwóch milionów zapisów na listach życzeń, twórcy Crimson Desert oficjalnie potwierdzili, że przed premierą nie otrzymamy publicznej wersji demonstracyjnej. Decyzję tę argumentują ogromną skalą projektu oraz specyfiką dotychczasowych pokazów. Crimson Desert – dlaczego nie będzie demo? Will Powers, dyrektor marketingu w Pearl Abyss America, wyjaśnił w podcaście Dropped Frames, że stworzenie reprezentatywnego dema dla tak potężnej gry byłoby zbyt pracochłonne. Dotychczasowe prezentacje na targach (jak Gamescom) nie były samodzielnymi wersjami demo, lecz konkretnymi „stanami zapisu” lub wyizolowanymi walkami z bossami, które nie oddają w pełni charakteru produkcji.

To trudna gra do pokazania w formie dema. Jeśli nazwiemy ją grą z otwartym światem, a damy graczom tylko walkę z bossem, to nie będzie to reprezentatywne dla całości doświadczenia. Zamiast dema, studio planuje udostępnić grę wpływowym recenzentom przed premierą oraz opublikować oficjalne testy wydajności, co ma pomóc graczom w podjęciu decyzji o zakupie. Wraz z informacją o braku wersji demo, Pearl Abyss uspokoiło fanów w kwestii modelu biznesowego. Mimo że studio kojarzone jest głównie z sieciowym Black Desert (pełnym płatnych dodatków), Crimson Desert będzie czystym doświadczeniem single-player typu premium. Marketing director potwierdził, że w grze nie będzie sklepu z przedmiotami kosmetycznymi ani mikropłatności. „To jest gra premium. Kupujesz ją raz i cieszysz się światem – to jedyna transakcja, jakiej oczekujemy” – dodał Powers. Jedyne płatne dodatki to bonusy do zamówień przedpremierowych, takie jak tarcza Khaleda czy (ekskluzywny dla PS5) zestaw pancerza Grotevant.

GramTV przedstawia:

Warto przypomnieć, że mapa gry ma być ogromna – szacuje się, że kontynent Pywel zajmie obszar ponad 80 km², co czyni go większym od świata Red Dead Redemption 2 i dwukrotnie większym od terytorium znanego ze Skyrim. Premiera Crimson Desert zaplanowana jest na 19 marca 2026 roku. Tytuł trafi na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Ostatnio twórcy podzielili się filmem prezentującym codzienne życie w uniwersum gry, a wcześniej mieliśmy okazję obejrzeć materiał poświęcony walce.