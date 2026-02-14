Nowe RPG przywróci klasyczną zasadę Dungeons & Dragons. Twórcy stawiają na mechanikę, której zabrakło w Baldur’s Gate 3

Fani turowych RPG-ów będą zadowoleni z tej funkcji.
Twórcy z Tactical Adventures ujawnili kolejne szczegóły dotyczące Solasta 2. Kontynuacja taktycznego RPG-a opartego na zasadach Dungeons & Dragons piątej edycji ma jeszcze mocniej postawić na wierność systemowi, przywracając rozwiązanie, które nie znalazło się w Baldur’s Gate 3. Chodzi o mechanikę Ready Action, czyli przygotowania akcji z wyprzedzeniem.
Solasta 2 – opcja Ready Action znana z systemu Dungeons & Dragons pojawi się w grze
Pierwsza część Solasta była znacznie bardziej skoncentrowana na walce niż narracyjne RPG studia Larian. Dlatego oferowała elementy taktyczne, które nie pojawiły się w Baldur’s Gate 3, w tym akcję Dodge zwiększającą szanse na unik oraz możliwość przygotowania ataku na moment, gdy przeciwnik znajdzie się w zasięgu. W papierowym Dungeons & Dragons opcja Ready Action pozwala reagować praktycznie na dowolną sytuację, jednak przeniesienie takiej swobody do gry wideo jest znacznie trudniejsze. Mimo to twórcy chcą, aby w Solasta 2 zakres tej mechaniki był zdecydowanie większy.
Z czasem chcemy, aby większość akcji była kompatybilna z Ready Action.
Na początek funkcja obejmie zaklęcia poziomowane wymierzone w pojedynczy cel. Dzięki temu gracze będą mogli przygotować reakcję na określoną sytuację taktyczną jeszcze przed jej wystąpieniem.
Nie możesz dotrzeć do rannego towarzysza. Przygotuj Cure Wounds i pozwól mu dobiec do ciebie w swojej turze. Obawiasz się, że berserker z sąsiedniego pomieszczenia wpadnie i rozetnie cię na pół. Przygotuj Hideous Laughter i powal go, gdy przebiegnie przez drzwi. Natrętny kusznik wciąż wychyla się zza osłony i zasypuje cię bełtami. Zobaczmy, jak spodoba mu się Guiding Bolt następnym razem, gdy spróbuje tego samego.
GramTV przedstawia:
Mechanika będzie miała jednak ograniczenia. Gotowe akcje będzie można ustawiać wyłącznie podczas walki, a nie przed rozpoczęciem starcia, co zapobiegnie nadmiernemu skomplikowaniu rozgrywki.
Najchętniej odwzorowalibyśmy zasady z papierowego RPG i dali wam wszystkie możliwe sposoby wyzwalania Ready Action, jakie tylko można sobie wyobrazić. Byłoby to jednak odrobinę przytłaczające, ponieważ musielibyśmy zakodować w naszym taktycznym CRPG coś w rodzaju gry logicznej. Choć uwielbiam Baba is You, nie zamierzamy tworzyć następnego Action is Readied.
Na premierę funkcja Ready Action pozwoli przygotować jedynie zaklęcia jednokrotnego celu oraz ataki bronią, lecz w przyszłości ma zostać rozszerzona o czary obszarowe i wielocelowe. Twórcy rozważają także dodanie dodatkowych warunków aktywacji, choć podkreślają, że liczba pomysłów jest większa niż dostępny czas na ich realizację.
Przypomnijmy, że Solasta 2zadebiutuje we wczesnym dostępie już 12 marca na Steamie.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!