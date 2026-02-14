Nowe RPG przywróci klasyczną zasadę Dungeons & Dragons. Twórcy stawiają na mechanikę, której zabrakło w Baldur’s Gate 3

Twórcy z Tactical Adventures ujawnili kolejne szczegóły dotyczące Solasta 2. Kontynuacja taktycznego RPG-a opartego na zasadach Dungeons & Dragons piątej edycji ma jeszcze mocniej postawić na wierność systemowi, przywracając rozwiązanie, które nie znalazło się w Baldur’s Gate 3. Chodzi o mechanikę Ready Action, czyli przygotowania akcji z wyprzedzeniem.

Solasta 2 – opcja Ready Action znana z systemu Dungeons & Dragons pojawi się w grze

Pierwsza część Solasta była znacznie bardziej skoncentrowana na walce niż narracyjne RPG studia Larian. Dlatego oferowała elementy taktyczne, które nie pojawiły się w Baldur’s Gate 3, w tym akcję Dodge zwiększającą szanse na unik oraz możliwość przygotowania ataku na moment, gdy przeciwnik znajdzie się w zasięgu. W papierowym Dungeons & Dragons opcja Ready Action pozwala reagować praktycznie na dowolną sytuację, jednak przeniesienie takiej swobody do gry wideo jest znacznie trudniejsze. Mimo to twórcy chcą, aby w Solasta 2 zakres tej mechaniki był zdecydowanie większy.