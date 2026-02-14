Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowe RPG przywróci klasyczną zasadę Dungeons & Dragons. Twórcy stawiają na mechanikę, której zabrakło w Baldur’s Gate 3

Radosław Krajewski
2026/02/14 12:00
Fani turowych RPG-ów będą zadowoleni z tej funkcji.

Twórcy z Tactical Adventures ujawnili kolejne szczegóły dotyczące Solasta 2. Kontynuacja taktycznego RPG-a opartego na zasadach Dungeons & Dragons piątej edycji ma jeszcze mocniej postawić na wierność systemowi, przywracając rozwiązanie, które nie znalazło się w Baldur’s Gate 3. Chodzi o mechanikę Ready Action, czyli przygotowania akcji z wyprzedzeniem.

Solasta 2
Solasta 2

Solasta 2 – opcja Ready Action znana z systemu Dungeons & Dragons pojawi się w grze

Pierwsza część Solasta była znacznie bardziej skoncentrowana na walce niż narracyjne RPG studia Larian. Dlatego oferowała elementy taktyczne, które nie pojawiły się w Baldur’s Gate 3, w tym akcję Dodge zwiększającą szanse na unik oraz możliwość przygotowania ataku na moment, gdy przeciwnik znajdzie się w zasięgu. W papierowym Dungeons & Dragons opcja Ready Action pozwala reagować praktycznie na dowolną sytuację, jednak przeniesienie takiej swobody do gry wideo jest znacznie trudniejsze. Mimo to twórcy chcą, aby w Solasta 2 zakres tej mechaniki był zdecydowanie większy.

Z czasem chcemy, aby większość akcji była kompatybilna z Ready Action.

Na początek funkcja obejmie zaklęcia poziomowane wymierzone w pojedynczy cel. Dzięki temu gracze będą mogli przygotować reakcję na określoną sytuację taktyczną jeszcze przed jej wystąpieniem.

Nie możesz dotrzeć do rannego towarzysza. Przygotuj Cure Wounds i pozwól mu dobiec do ciebie w swojej turze. Obawiasz się, że berserker z sąsiedniego pomieszczenia wpadnie i rozetnie cię na pół. Przygotuj Hideous Laughter i powal go, gdy przebiegnie przez drzwi. Natrętny kusznik wciąż wychyla się zza osłony i zasypuje cię bełtami. Zobaczmy, jak spodoba mu się Guiding Bolt następnym razem, gdy spróbuje tego samego.

Mechanika będzie miała jednak ograniczenia. Gotowe akcje będzie można ustawiać wyłącznie podczas walki, a nie przed rozpoczęciem starcia, co zapobiegnie nadmiernemu skomplikowaniu rozgrywki.

Najchętniej odwzorowalibyśmy zasady z papierowego RPG i dali wam wszystkie możliwe sposoby wyzwalania Ready Action, jakie tylko można sobie wyobrazić. Byłoby to jednak odrobinę przytłaczające, ponieważ musielibyśmy zakodować w naszym taktycznym CRPG coś w rodzaju gry logicznej. Choć uwielbiam Baba is You, nie zamierzamy tworzyć następnego Action is Readied.

Na premierę funkcja Ready Action pozwoli przygotować jedynie zaklęcia jednokrotnego celu oraz ataki bronią, lecz w przyszłości ma zostać rozszerzona o czary obszarowe i wielocelowe. Twórcy rozważają także dodanie dodatkowych warunków aktywacji, choć podkreślają, że liczba pomysłów jest większa niż dostępny czas na ich realizację.

Przypomnijmy, że Solasta 2 zadebiutuje we wczesnym dostępie już 12 marca na Steamie.

Źródło:https://www.pcgamer.com/games/rpg/solasta-2-is-committed-to-implementing-a-d-and-d-5e-rule-that-baldurs-gate-3-dismissed/

Tagi:

News
RPG
fantasy
Baldur's Gate 3
Dungeons & Dragons
Baldur's Gate III
funkcja
mechaniki
Solasta 2
Solasta II
Tactical Adventure
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

