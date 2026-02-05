Crimson Desert pokazuje pazur. Nowa prezentacja skupia się na walce

Wraz z kolejną prezentacją z serii Features Overview studio Pearl Abyss przybliżyło rozbudowany system walki w Crimson Desert. Nowe materiały pokazują, że starcia będą jednym z filarów rozgrywki, oferując graczom dużą elastyczność w doborze stylu walki oraz swobodne łączenie ataków wykonywanych różnymi rodzajami broni i magii. Twórcy podkreślają, że każdy z trzech dostępnych bohaterów może płynnie przechodzić między kolejnymi akcjami, budując długie sekwencje ciosów nastawione na maksymalizację obrażeń.

System walki w Crimson Desert na nowych nagraniach

Dotychczasowe fragmenty rozgrywki pokazały, że Kliff potrafi korzystać z szerokiego wachlarza uzbrojenia, obejmującego miecze, tarcze, włócznie czy podwójne ostrza. Pojawi się również możliwość używania liny z hakiem, dzięki której da się ściągnąć przeciwnika z wierzchowca, przejąć kontrolę i wykorzystać go do atakowania kolejnych wrogów. Pozostałe postacie dysponują własnymi specjalizacjami, sięgając po topory, miecze dwuręczne i rapier, a także po widowiskowe umiejętności.