Crimson Desert pokazuje pazur. Nowa prezentacja skupia się na walce

Patrycja Pietrowska
2026/02/05 18:00
Nowy pokaz Crimson Desert skupia się na walce.

Wraz z kolejną prezentacją z serii Features Overview studio Pearl Abyss przybliżyło rozbudowany system walki w Crimson Desert. Nowe materiały pokazują, że starcia będą jednym z filarów rozgrywki, oferując graczom dużą elastyczność w doborze stylu walki oraz swobodne łączenie ataków wykonywanych różnymi rodzajami broni i magii. Twórcy podkreślają, że każdy z trzech dostępnych bohaterów może płynnie przechodzić między kolejnymi akcjami, budując długie sekwencje ciosów nastawione na maksymalizację obrażeń.

Crimson Desert
Crimson Desert

System walki w Crimson Desert na nowych nagraniach

Dotychczasowe fragmenty rozgrywki pokazały, że Kliff potrafi korzystać z szerokiego wachlarza uzbrojenia, obejmującego miecze, tarcze, włócznie czy podwójne ostrza. Pojawi się również możliwość używania liny z hakiem, dzięki której da się ściągnąć przeciwnika z wierzchowca, przejąć kontrolę i wykorzystać go do atakowania kolejnych wrogów. Pozostałe postacie dysponują własnymi specjalizacjami, sięgając po topory, miecze dwuręczne i rapier, a także po widowiskowe umiejętności.

System walki uwzględnia również broń dystansową, w tym muszkiety, które uzupełniają bardziej klasyczne opcje ataku na odległość. Twórcy nie zapomnieli także o graczach preferujących walkę wręcz bez użycia oręża, pozwalając na skuteczne wykorzystywanie pięści oraz chwytów. Każdy z tych stylów można dodatkowo wzmacniać magią żywiołów, co otwiera drogę do efektownych kombinacji. Przykładem jest wykorzystanie magii wiatru do wybicia się w powietrze.

Crimson Desert to gra akcji z otwartym światem, osadzona w pięknej, lecz bezlitosnej krainie Pywel. Wciel się w Kiffa, i wyrusz w podróż, by odzyskać wszystko, co zostało mu odebrane. Zwiedzaj nieodkryte krainy, stawiaj czoła u zagrożeniom i odkrywaj tajemnice, jakie skrywa ten niezwykły świat. – brzmi opis gry.

GramTV przedstawia:

Premiera Crimson Desert zaplanowana została na 19 marca 2026 roku. Gra trafi na PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz komputery osobiste.

Źródło:https://gamingbolt.com/crimson-desert-receives-new-combat-deep-dive-and-its-even-wilder-than-we-thought

Tagi:

News
zwiastun
gameplay
gra akcji
otwarty świat
Pearl Abyss
gra przygodowa
Walka
Crimson Desert
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

