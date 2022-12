Crime Boss: Rockay City - gra z Chuckiem Norrisem na obszernym gameplayu

Crime Boss: Rockay City zostało zaprezentowane po raz pierwszy podczas minionego The Game Awards 2022. Produkcja nie wzbudziła jednak zbyt dużego zainteresowania wśród graczy, a obecność Chucka Norrisa w obsadzie nie odbiła się szerokim echem. Wiele osób obawia się tego, że będzie to przeciętna gra, bazująca na sentymentach i znanych nazwiskach. Twórcy z Ingame Studios podzielili się nowym materiałem ze swojej produkcji, tym razem możemy zobaczyć fragmenty gameplayu. Wideo znajdziecie poniżej.

Crime Boss: Rockay City – gameplay

Crime Boss: Rockay City wygląda poprawnie, takie było moje pierwsze wrażenie po zapoznaniu się z materiałem. Gra niespecjalnie zachwyca lub wyróżnia się którymś z elementów. W dzisiejszych czasach może to być zdecydowanie za mało, by zdobyć atencje graczy. Wydaje mi się również, że wykorzystanie w takim tytule zbyt wielu znanych twarzy, może odbić się czkawką. Gracze odbiorą to jako skok na kasę, co z pewnością przełoży się na negatywne nastawienie.



„Rockay City nie tylko wygląda jak miasto z lat 90. – znajdziesz w nim też kilka znajomych twarzy. Od charyzmatycznego Travisa Bakera (Michael Madsen) i jego zespołu planistów i agentów (Michael Rooker, Kim Basinger, Danny Glover i Damion Poitier) po bossów konkurencyjnych gangów (Danny Trejo i Vanilla Ice) i prawego szeryfa Norrisa (Chuck Norris): w tej branży koneksje to podstawa” – czytamy w opisie gry na Epic Game Store.



Crime Boss: Rockay City będzie grą akcji, w której odwiedzimy tytułowe miasto. Tętniąca życiem metropolia może przywodzić na myśl alternatywną wersję Miami. Fabuła gry wrzuci gracza w środek wojny o terytorium i władzę w mieście. Po śmierci poprzedniego bossa wiele głów rzuciło się do walki o tron, w tym my. Pomoże nam ekipa, którą dobierzemy, bazując na ich umiejętnościach i talentach. Wykonując kolejne misje, będziemy zdobywać szacunek i pieniądze, które okażą się nieocenione w walce o tytuł szefa Rockay City.



Premiera Crime Boss: Rockay City została zaplanowana na 28 marca 2023 roku. Gra w pierwszej kolejności zmierza na PC. Posiadacze konsol będą musieli poczekać nieco dłużej. Warto nadmienić, że na blaszakach produkcja będzie dostępna wyłącznie w Epic Games Store. Obecnie możecie nabyć ją w przedsprzedaży korzystając z 20% zniżki. Przypomnijmy, że niedawno poznaliśmy również wymagania sprzętowe gry.