Crash Bandicoot Wumpa League wycieka. Zobaczcie gameplay z wczesnej wersji gry

Na początku października do sieci trafiły poszlaki, które dość jasno sugerowały, że na gali The Game Awards 2022 doczekamy się zapowiedzi nowej gry z serii Crash Bandicoot. Według nieoficjalnych informacji będzie to nastawione na sieciową rywalizację Crash Bandicoot Wumpa League. Wiele wskazuje na to, że wspomniane doniesienia są prawdziwe, ponieważ jeden z branżowych insiderów opublikował materiał wideo, prezentujący fragmenty rozgrywki z wczesnej wersji gry.

Wyciekł gameplay z wczesnej wersji gry Crash Bandicoot Wumpa League

Nagraniem podzielił się Liam Robertson, który jednocześnie ujawnił nieco szczegółów na temat produkcji. Insider informuje, że deweloperzy ze studia Toys for Bob pracują nad rywalizacyjną grą mutliplayer, w której naprzeciwko siebie staną czteroosobowe zespoły. Crash Bandicoot Wumpa League powstaje rzekomo „od kilku lat”. Pierwotnie tytuł miał ukazać się rok po premierze Crash Bandicoot 4: It’s About Time, ale przez różnego rodzaju problemy, prace nad grą nieco się wydłużyły.



Robertson informuje, że w Crash Bandicoot Wumpa League gracze będą mieli okazję wcielić się w różne postacie z serii, a każda z nich będzie dysponować unikalnymi zdolnościami. Dodatkowo deweloperzy mają zadbać o duże i zróżnicowane lokacje, a do dyspozycji użytkowników oddanych zostanie kilka wariantów zabawy. Jeden z nich został zaprezentowany na opublikowanym przez insidera materiale.



Zarówno Activision, jak i deweloperzy ze studia Toys for Bob nie odnieśli się do powyższych rewelacji. Wygląda więc na to, że fani serii Crash Bandicoot muszą uzbroić się w cierpliwość i trzymać kciuku, by Crash Bandicoot Wumpa League faktycznie zostało zaprezentowane podczas grudniowej gali The Game Awards 2022.



Na koniec przypomnijmy, że ostatnia odsłona serii Crash Bandicoot, czyli wspomniane wyżej Crash Bandicoot 4: It’s About Time, zadebiutowała na rynku w październiku 2020 roku. Obecnie tytuł dostępny jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Recenzja Crash Bandicoot 4: It’s About Time: powrót idealny!