Nowy Crash Bandicoot na The Game Awards 2022? Kolejne poszlaki trafiły do sieci

Jeśli z niecierpliwością wypatrujecie zapowiedzi nowej gry z serii Crash Bandicoot, to mamy dla Was całkiem ciekawe wieści. Wiele wskazuje bowiem na to, że prezentacja kolejnej odsłony popularnej marki odbędzie się jeszcze w tym roku. Jeden z YouTuberów opublikował materiał wideo, w którym zaprezentował otrzymaną od Activision przesyłkę, zawierającą kilka interesujących informacji.

Zapowiedź nowej gry z serii Crash Bandicoot zbliża się wielkimi krokami?

Użytkownik serwisu YouTube posługujący się pseudonimem „Canadian Guy Eh” zaprezentował we wspomnianym wideo paczkę w kształcie pudełka od pizzy, na którym widoczna jest dobrze znana wszystkim fanom serii maska Aku Aku, a także informacja, że Crash Bandicoot 4: It’s About Time już 18 października zadebiutuje na platformie Steam.



To jednak nie koniec atrakcji. Na wspomnianym pudełku „Canadian Guy Eh” zauważył bowiem również napis: „Pragniesz więcej? Spróbuj naszej nowej pizzy Wumpa za jedyne 12.08$!”. W tym miejscu należy podkreślić, że 8 grudnia odbędzie się gala The Game Awards 2022, na której z pewnością nie zabraknie zapowiedzi nowych gier. Wszystko wskazuje więc na to, że to właśnie na wspomnianym wydarzeniu zaprezentowana zostanie kolejna odsłona serii Crash Bandicoot.



Na uwagę zasługuje także samo słowo „Wumpa”. Według nieoficjalnych informacji nadchodząca gra z serii Crash Bandicoot ma otrzymać podtytuł „Wumpa League”. Produkcja ma być natomiast rzekomo grą sieciową dla 4 osób, w której rozgrywka będzie typowa dla gatunku brawler. Już niedługo powinniśmy się przekonać, ile prawdy znajduje się w przytoczonych plotkach.



Na koniec przypomnijmy, że ostatnia odsłona serii Crash Bandicoot, czyli wspomniane wyżej Crash Bandicoot 4: It’s About Time, zadebiutowała na rynku w październiku 2020 roku. Obecnie tytuł dostępny jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Recenzja Crash Bandicoot 4: It’s About Time: powrót idealny!