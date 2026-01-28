Control Resonant to „prawdziwe wybory” i „bardziej znaczący” system progresji

Dyrektor kreatywny Control Resonant mówi o podejściu Remedy Entertainment do gatunku action-RPG
Już przy okazji zapowiedzi poinformowano, że Control Resonant to RPG akcji z „otwartą fabułą”. Tymczasem Mikael Kasurinen – dyrektor kreatywny gry – udzielił wywiadu redakcji GameInformer, w którym podzielił się kolejnymi ciekawymi informacjami na temat wspomnianej produkcji. Deweloper podkreślił, że w kontynuacji Control na graczy czekać będzie cała masa sekretów, pobocznych historii i rozgałęzionych ścieżek, a żaden z wymienionych elementów nie ma być zwykłym wypełniaczem.
Kasurinen zapowiada również, że Control Resonant będzie mogło pochwalić się „bardziej znaczącym systemem progresji oraz prawdziwymi wyborami”. Gracze będą mogli także tworzyć „charakterystyczne buildy”, o czym wspomniano już jakiś czas temu. Deweloper dał też do zrozumienia, że Remedy Entertainment jest gotowe na rozwinięcie pomysłów z pierwszej części Control.
Nie chodzi tylko o wejście w nowy dla nas gatunek, ale o odkrycie, w jaki sposób Remedy go interpretuje. Control było świetnym pierwszym krokiem. Teraz jesteśmy gotowi, aby pójść dalej – zapowiada Kasurinen.
