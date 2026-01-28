Zaloguj się lub Zarejestruj

Control Resonant to „prawdziwe wybory” i „bardziej znaczący” system progresji

Mikołaj Ciesielski
2026/01/28 17:20
0
0

Dyrektor kreatywny kontynuacji Control dzieli się kolejnymi informacjami

W tym tygodniu twórcy Control Resonant odnieśli się do ostatnich spekulacji na temat terminu premiery. Okazuje się jednak, że to nie koniec wartych uwagi informacji związanych z nową produkcją twórców serii Alan Wake. Jeden z przedstawicieli studia Remedy Entertainment ujawnił bowiem, w jaki sposób kontynuacja Control będzie różnić się od pierwszej części.

Control Resonant
Control Resonant

Dyrektor kreatywny Control Resonant mówi o podejściu Remedy Entertainment do gatunku action-RPG

Już przy okazji zapowiedzi poinformowano, że Control Resonant to RPG akcji z „otwartą fabułą”. Tymczasem Mikael Kasurinen – dyrektor kreatywny gry – udzielił wywiadu redakcji GameInformer, w którym podzielił się kolejnymi ciekawymi informacjami na temat wspomnianej produkcji. Deweloper podkreślił, że w kontynuacji Control na graczy czekać będzie cała masa sekretów, pobocznych historii i rozgałęzionych ścieżek, a żaden z wymienionych elementów nie ma być zwykłym wypełniaczem.

Kasurinen zapowiada również, że Control Resonant będzie mogło pochwalić się „bardziej znaczącym systemem progresji oraz prawdziwymi wyborami”. Gracze będą mogli także tworzyć „charakterystyczne buildy”, o czym wspomniano już jakiś czas temu. Deweloper dał też do zrozumienia, że Remedy Entertainment jest gotowe na rozwinięcie pomysłów z pierwszej części Control.

GramTV przedstawia:

Nie chodzi tylko o wejście w nowy dla nas gatunek, ale o odkrycie, w jaki sposób Remedy go interpretuje. Control było świetnym pierwszym krokiem. Teraz jesteśmy gotowi, aby pójść dalej – zapowiada Kasurinen.

Na koniec przypomnijmy, że Control Resonant ma zadebiutować na rynku w 2026 roku, ale dokładna data premiery nie jest znana. Zgodnie z zapowiedziami wspomniana produkcja zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat pierwszej części, to zapraszamy Was do lektury: Słyszeliście o nowym połączeniu Quantum Break z Resident Evil 2? – recenzja Control.

Źródło:https://gamingbolt.com/control-resonant-offers-more-meaningful-progression-and-real-choices-says-remedy

Tagi:

News
Remedy Entertainment
action-RPG
science fiction
sequel
TPP
Control
wybory
Mikael Kasurinen
kontynuacja
RPG akcji
rozwój postaci
Control Resonant
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112