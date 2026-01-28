Control Resonant to „prawdziwe wybory” i „bardziej znaczący” system progresji

W tym tygodniu twórcy Control Resonant odnieśli się do ostatnich spekulacji na temat terminu premiery. Okazuje się jednak, że to nie koniec wartych uwagi informacji związanych z nową produkcją twórców serii Alan Wake. Jeden z przedstawicieli studia Remedy Entertainment ujawnił bowiem, w jaki sposób kontynuacja Control będzie różnić się od pierwszej części.

Dyrektor kreatywny Control Resonant mówi o podejściu Remedy Entertainment do gatunku action-RPG

Już przy okazji zapowiedzi poinformowano, że Control Resonant to RPG akcji z „otwartą fabułą”. Tymczasem Mikael Kasurinen – dyrektor kreatywny gry – udzielił wywiadu redakcji GameInformer, w którym podzielił się kolejnymi ciekawymi informacjami na temat wspomnianej produkcji. Deweloper podkreślił, że w kontynuacji Control na graczy czekać będzie cała masa sekretów, pobocznych historii i rozgałęzionych ścieżek, a żaden z wymienionych elementów nie ma być zwykłym wypełniaczem.