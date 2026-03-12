Kontynuacja Obcy: Romulus już powstaje. Reżyserem twórca hitu z innej serii science fiction?

Disney oraz 20th Century Studios pracują już nad kontynuacją filmu Obcy: Romulus, który przywrócił serii nową energię i zainteresowanie widzów. Najnowsze doniesienia sugerują, że za kamerą kolejnej odsłony kultowej marki science fiction może stanąć Michael Sarnoski.

Obcy: Romulus 2 – Michael Sarnoski zostanie reżyserem filmu?

Reżyser znany z filmu Ciche miejsce: Dzień pierwszy jest podobno jednym z głównych kandydatów do objęcia stanowiska reżysera w nadchodzącym projekcie z uniwersum Obcego. Informacje te pojawiły się po tym, jak twórca poprzedniej części, Fede Álvarez, potwierdził zakończenie prac nad scenariuszem kontynuacji, jednocześnie zapowiadając zmianę w ekipie reżyserskiej.