Kontynuacja Obcy: Romulus już powstaje. Reżyserem twórca hitu z innej serii science fiction?

Disney oraz 20th Century Studios pracują już nad kontynuacją filmu Obcy: Romulus, który przywrócił serii nową energię i zainteresowanie widzów. Najnowsze doniesienia sugerują, że za kamerą kolejnej odsłony kultowej marki science fiction może stanąć Michael Sarnoski.
Obcy: Romulus 2 – Michael Sarnoski zostanie reżyserem filmu?
Reżyser znany z filmu Ciche miejsce: Dzień pierwszy jest podobno jednym z głównych kandydatów do objęcia stanowiska reżysera w nadchodzącym projekcie z uniwersum Obcego. Informacje te pojawiły się po tym, jak twórca poprzedniej części, Fede Álvarez, potwierdził zakończenie prac nad scenariuszem kontynuacji, jednocześnie zapowiadając zmianę w ekipie reżyserskiej.
Właśnie skończyliśmy scenariusz do kontynuacji Romulusa. Tym razem jednak przekażę pałeczkę jako reżyser. Zajmę się produkcją razem z Ridleyem Scottem. Będziemy wspólnie producentami i obecnie szukamy nowego filmowca, który zajmie się realizacją projektu.
Michael Sarnoski jest wskazywany jako główny kandydat studia. Taki wybór nie byłby zaskoczeniem, ponieważ jego ostatni film z uniwersum Cichego miejsca udowodnił, że potrafi prowadzić widowiskowe historie science fiction. Sam twórca przyznał wcześniej, że podczas pracy nad Cichym miejscem: Dzień pierwszy inspirował się uniwersum Obcego.
Marka Alien przeżywa w ostatnich latach wyraźne odrodzenie. Obcy: Romulus spotkał się z dobrym przyjęciem zarówno wśród krytyków, jak i widzów, a zainteresowanie uniwersum dodatkowo wzmocnił serial Obcy: Ziemia od Noaha Hawleya. Produkcja szybko doczekała się zamówienia drugiego sezonu.
Sam reżyser zdobył rozgłos dzięki docenionemu dramatowi Świnia z Nicolasem Cagem w roli głównej. Już wkrótce doczekamy się premiery The Death of Robin Hood, czyli najnowszego filmu Sarnoskiego, a twórca pracuje również nad ekranizacją gry Death Stranding.
