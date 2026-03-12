Zaloguj się lub Zarejestruj

Kontynuacja Obcy: Romulus już powstaje. Reżyserem twórca hitu z innej serii science fiction?

Radosław Krajewski
2026/03/12 07:00
0
0

Disney stawia na sprawdzone nazwisko za kamerą.

Disney oraz 20th Century Studios pracują już nad kontynuacją filmu Obcy: Romulus, który przywrócił serii nową energię i zainteresowanie widzów. Najnowsze doniesienia sugerują, że za kamerą kolejnej odsłony kultowej marki science fiction może stanąć Michael Sarnoski.

Obcy: Ziemia
Obcy: Ziemia

Obcy: Romulus 2 – Michael Sarnoski zostanie reżyserem filmu?

Reżyser znany z filmu Ciche miejsce: Dzień pierwszy jest podobno jednym z głównych kandydatów do objęcia stanowiska reżysera w nadchodzącym projekcie z uniwersum Obcego. Informacje te pojawiły się po tym, jak twórca poprzedniej części, Fede Álvarez, potwierdził zakończenie prac nad scenariuszem kontynuacji, jednocześnie zapowiadając zmianę w ekipie reżyserskiej.

Właśnie skończyliśmy scenariusz do kontynuacji Romulusa. Tym razem jednak przekażę pałeczkę jako reżyser. Zajmę się produkcją razem z Ridleyem Scottem. Będziemy wspólnie producentami i obecnie szukamy nowego filmowca, który zajmie się realizacją projektu.

Michael Sarnoski jest wskazywany jako główny kandydat studia. Taki wybór nie byłby zaskoczeniem, ponieważ jego ostatni film z uniwersum Cichego miejsca udowodnił, że potrafi prowadzić widowiskowe historie science fiction. Sam twórca przyznał wcześniej, że podczas pracy nad Cichym miejscem: Dzień pierwszy inspirował się uniwersum Obcego.

GramTV przedstawia:

Marka Alien przeżywa w ostatnich latach wyraźne odrodzenie. Obcy: Romulus spotkał się z dobrym przyjęciem zarówno wśród krytyków, jak i widzów, a zainteresowanie uniwersum dodatkowo wzmocnił serial Obcy: Ziemia od Noaha Hawleya. Produkcja szybko doczekała się zamówienia drugiego sezonu.

Sam reżyser zdobył rozgłos dzięki docenionemu dramatowi Świnia z Nicolasem Cagem w roli głównej. Już wkrótce doczekamy się premiery The Death of Robin Hood, czyli najnowszego filmu Sarnoskiego, a twórca pracuje również nad ekranizacją gry Death Stranding.

Źródło:https://nexuspointnews.com/exclusive-michael-sarnoski-eyed-to-direct-the-alien-romulus-sequel/

Tagi:

Popkultura
film
Disney
science fiction
Obcy
Alien
Fede Alvarez
20th Century Studios
sci-fi
Obcy: Romulus
Obcy: Romulus 2
Michael Sarnoski
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112