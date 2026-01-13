Control Resonant to nie „bezpieczny sequel”. Remedy chce „przekraczać granice”

Na The Game Awards 2025 otrzymaliśmy zapowiedź Control Resonant. Zgodnie z przekazanymi informacjami sequel Control to RPG akcji z „otwartą fabułą”, które ma nagradzać graczy za „ciekawość”. Jeśli jednak wciąż nie jesteście przekonani co do wspomnianej produkcji, to być może zmieni się to po ostatniej wiadomości od deweloperów ze studia Remedy Entertainment.

Control Resonant ma być „największą i najbardziej ambitną grą” w historii Remedy Entertainment

Na oficjalnym profilu marki Control na portalu społecznościowym X pojawił się wpis, który podgrzewa atmosferę wokół Control Resonant. Deweloperzy ze studia Remedy Entertainment zapowiadają bowiem, że nadchodząca kontynuacja produkcji z 2019 roku to ich „największa i najbardziej ambitna gra”.