Control Resonant to nie „bezpieczny sequel”. Remedy chce „przekraczać granice”

Mikołaj Ciesielski
2026/01/13 18:20
Kontynuacja Control ma być „największą i najbardziej ambitną grą” w historii fińskiego studia.

Na The Game Awards 2025 otrzymaliśmy zapowiedź Control Resonant. Zgodnie z przekazanymi informacjami sequel Control to RPG akcji z „otwartą fabułą”, które ma nagradzać graczy za „ciekawość”. Jeśli jednak wciąż nie jesteście przekonani co do wspomnianej produkcji, to być może zmieni się to po ostatniej wiadomości od deweloperów ze studia Remedy Entertainment.

Control Resonant ma być „największą i najbardziej ambitną grą” w historii Remedy Entertainment

Na oficjalnym profilu marki Control na portalu społecznościowym X pojawił się wpis, który podgrzewa atmosferę wokół Control Resonant. Deweloperzy ze studia Remedy Entertainment zapowiadają bowiem, że nadchodząca kontynuacja produkcji z 2019 roku to ich „największa i najbardziej ambitna gra”.

Wraz z Control Resonant chcieliśmy podjąć wyzwanie stworzenia największej i najbardziej ambitnej gry, jaką kiedykolwiek stworzyliśmy. Nie jest to bezpieczna kontynuacja. Chcemy przekraczać granice tego, co możemy osiągnąć, i wierzymy, że po 7 latach właśnie na to zasługują nasi fani – napisano we wpisie.

Remedy Entertainment informuje również, że gracze mogą dodawać Control Resonant do swoich list życzeń.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że Control Resonant ma zadebiutować na rynku w 2026 roku, ale dokładna data premiery nie jest obecnie znana. Zgodnie z zapowiedziami nowa produkcja studia Remedy Entertainment zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://www.pushsquare.com/news/2026/01/control-resonant-not-a-safe-sequel-remedy-aiming-to-push-the-boundaries

