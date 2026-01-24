Premiera Control Resonant to kwestia nie miesięcy, a tygodni?

Pod koniec ubiegłego roku Remedy zaprezentowało nam następcę wydanego jeszcze w 2019 roku Control. Nie było jednak jasne, kiedy konkretnie w produkcję zagramy.

Wiadomo było tylko, że fińska firma celuje w 2026 jako rok premiery. Teraz okazuje się, że zaś, że Control Resonant może nadejść szybciej niż się spodziewamy. Control Resonant szybciej niż zakładało Remedy? Jeszcze pod koniec 2025 roku Remedy opublikowało raport dla inwestorów. Wynika z niego, że Resonant powinniśmy spodziewać się nie w przeciągu kilku miesięcy, a tygodni! Kolejna odsłona dziwnych zdarzeń związanych z Federalny Biurem Kontroli miałaby bowiem ukazać się na rynku pod koniec drugiego kwartału tego roku, czyli prawdopodobnie w okolicach czerwca.

W rzeczonym raporcie pozytywnie wyrażono się o postępach prac, co pozwoliło na zmianę wcześniejszych założeń: Wydanie Control Resonant na początku 2026 roku było pozytywnym zaskoczeniem, jeżeli porównamy to z naszymi oczekiwaniami. Zaktualizowaliśmy więc nasze założenia w kwestii terminu wydania gry, zmieniając go z pierwszej połowy 2027 roku na końcówkę drugiego kwartału roku 2026. [...] Uważamy, że nadchodząca premiera będzie w nadchodzącym roku wspierać kurs akcji Remedy, a wycena pozostanie, naszym zdaniem, niezmiennie umiarkowana w odniesieniu do długoterminowego potencjału spółki.

GramTV przedstawia:

Control Resonant – w przeciwieństwie do Control – nie będzie trzecioosobową strzelanką, a RPG-iem akcji. W grze pokierujemy poczynaniami Dylana Fadena, brata znanej z pierwszej części Jesse Faden, która zaginęła w tajemniczych okolicznościach. Dylan wcześniej był przetrzymywany przez Federalne Biuro Kontroli, ale teraz został uwolniony, przez co musi zmierzyć się z tajemniczymi kosmicznymi siłami, które nawiedziły Nowy Jork. To nie koniec informacji, które uzyskaliśmy na podstawie wspomnianego raportu. Wspomniano w nim również o nadciągających remake’ach gier Max Payne oraz Max Payne 2: The Fall of Max Payne. Pierwotnie tantiem ze sprzedaży spodziewano się w czwartym kwartale 2026 roku, teraz jednak zmieniono te przewidywania na pierwszy kwartał 2027 roku. Nie wyklucza to jednak, iż odświeżone wersje obu produkcji ukażą się w tym roku.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

