Control Resonant będzie naprawdę długą grą. Remedy ujawniło czas rozgrywki

Wiemy, ile godzin zajmie ukończenie kontynuacji Control.
Już jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że Control Resonant będzie dłuższe od pierwszej części. Wówczas jednak Remedy Entertainment nie podzieliło się konkretnymi liczbami. Na szczęście fińskie studio zdecydowało się odkryć karty i ujawniło, ile godzin zajmie graczom ukończenie nadchodzącego sequela Control.
Ujawniono długość rozgrywki w Control Resonant
Nowymi szczegółami na temat długości rozgrywki w Control Resonant podzielił się Sergey Mohov – główny projektant rozgrywki. Deweloper w rozmowie z redakcją TechRadar ujawnił, że na „główne doświadczenie” w kontynuacji Control gracze będą musieli przeznaczyć około 30 godzin. Na fanów czeka jednak znaczenie więcej atrakcji.
Ukończenie wszystkich aktywności w Control Resonant ma zająć bowiem około 50 godzin. Mohov uspokoił również graczy, którzy nie zagrali w pierwszą część. Znajomość Control wzbogaci oczywiście wrażenia z rozgrywki, ale znajomość historii nie jest obligatoryjna.
GramTV przedstawia:
Nie sądzę, żeby trzeba było grać w pierwszą część Control, aby zagrać w Resonant, ale jeśli to zrobisz, wzbogaci to twoje wrażenia, zwłaszcza pod względem fabularnym. Na górze menu głównego umieściliśmy jednak podsumowanie Control, więc nie musisz tego robić – powiedział Mohov.
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