Control Resonant będzie naprawdę długą grą. Remedy ujawniło czas rozgrywki

Już jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że Control Resonant będzie dłuższe od pierwszej części. Wówczas jednak Remedy Entertainment nie podzieliło się konkretnymi liczbami. Na szczęście fińskie studio zdecydowało się odkryć karty i ujawniło, ile godzin zajmie graczom ukończenie nadchodzącego sequela Control.

Ujawniono długość rozgrywki w Control Resonant

Nowymi szczegółami na temat długości rozgrywki w Control Resonant podzielił się Sergey Mohov – główny projektant rozgrywki. Deweloper w rozmowie z redakcją TechRadar ujawnił, że na „główne doświadczenie” w kontynuacji Control gracze będą musieli przeznaczyć około 30 godzin. Na fanów czeka jednak znaczenie więcej atrakcji.