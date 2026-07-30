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Control Resonant będzie naprawdę długą grą. Remedy ujawniło czas rozgrywki

Mikołaj Ciesielski
2026/07/30 17:45
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Wiemy, ile godzin zajmie ukończenie kontynuacji Control.

Już jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że Control Resonant będzie dłuższe od pierwszej części. Wówczas jednak Remedy Entertainment nie podzieliło się konkretnymi liczbami. Na szczęście fińskie studio zdecydowało się odkryć karty i ujawniło, ile godzin zajmie graczom ukończenie nadchodzącego sequela Control.

Control Resonant
Control Resonant

Ujawniono długość rozgrywki w Control Resonant

Nowymi szczegółami na temat długości rozgrywki w Control Resonant podzielił się Sergey Mohov – główny projektant rozgrywki. Deweloper w rozmowie z redakcją TechRadar ujawnił, że na „główne doświadczenie” w kontynuacji Control gracze będą musieli przeznaczyć około 30 godzin. Na fanów czeka jednak znaczenie więcej atrakcji.

Ukończenie wszystkich aktywności w Control Resonant ma zająć bowiem około 50 godzin. Mohov uspokoił również graczy, którzy nie zagrali w pierwszą część. Znajomość Control wzbogaci oczywiście wrażenia z rozgrywki, ale znajomość historii nie jest obligatoryjna.

GramTV przedstawia:

Nie sądzę, żeby trzeba było grać w pierwszą część Control, aby zagrać w Resonant, ale jeśli to zrobisz, wzbogaci to twoje wrażenia, zwłaszcza pod względem fabularnym. Na górze menu głównego umieściliśmy jednak podsumowanie Control, więc nie musisz tego robić – powiedział Mohov.

Na koniec przypomnijmy, że Control Resonant zadebiutuje na rynku 24 września 2026 roku. Gra zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych nadchodzącą produkcją studia Remedy Entertainment zapraszamy do lektury: Trzy godziny z Control Resonant przypomniały mi, za co tak lubię studio Remedy!

Źródło:https://gamingbolt.com/control-resonant-is-around-30-hours-for-the-core-experience-50-hours-for-completionists

Tagi:

News
Remedy Entertainment
długość gry
czas rozgrywki
Control 2
Control Resonant
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112