Alan Wake 2 obnaża Steam Machine. Może i droższe od PS5, ale za to wolniejsze

Z jednej strony wysoka cena, z drugiej niezadowalające podzespoły. Nie brzmi to jak przepis na sukces.

Podstawowe PlayStation 5 lepsze od Steam Machine

Od momentu, gdy Valve oficjalnie podało podzespoły napędzające Steam Machine, nie brakowało głosów wskazujących na potencjalnie niską wydajność. Pojawiły się nawet przewidywania, iż steamowy komputer, chociaż kosztuje znacznie więcej niż PlayStation 5, będzie oferować niższą jakość obrazu. Kanał Digital Foundry postanowił na własną rękę zweryfikować te oceny i sprawdzić, jak Steam Machine i PlayStation 5 poradzą sobie z dokładnie tymi sami tytułami. Wybór padł m.in. na Alana Wake’a 2 – produkcję Remedy Entertainment. Wydana jeszcze w 2023 roku gra uchodzi za jedną z bardziej zaawansowanych technologicznie pozycji na rynku, a przez to jest wymagającym poligonem doświadczalnym.