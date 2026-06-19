Trzy godziny z Control Resonant przypomniały mi, za co tak lubię studio Remedy!

Eksperymenty to jedno, ale zachowanie duszy studia to drugie. W przypadku Control Resonant wygląda na to, że udało się zachować zarówno jedno i drugie.

Powiedzieć, że „jestem wielkim fanem studia Remedy”, to trochę jak nic nie powiedzieć. Przez te wszystkie lata, w których wydawali swoje gry zawsze miałem wrażenie, że bardzo lubili pewnego rodzaju eksperymenty w swoich grach – bez względu na to, czy były to przerywniki w Max Payne , odcinki serialu w Quantum Break , czy dość pokręcona narracja oraz tworzenie Remedyverse w Alan Wake czy Control . Nawet FBC Firebreak , które na dłuższą metę nie dało sobie rady, nadal było czymś innym w zatłoczonym gatunku kooperacyjnych strzelanek.

W przypadku Control cały czas mam jednak wrażenie, że brakuje jej odpowiedniej dawki rozpoznawalności. Tak, gracze pamiętają świetny etap Ashtray Maze, kontaktujący się z główną bohaterką Board czy pokój z żółtymi karteczkami… ewentualnie lodóweczkę. Problem w tym, że z tą rozpoznawalnością mogłoby być o wiele lepiej.

Tym razem w Control Resonant to Dylan Faden jest głównym bohaterem, co wielu graczy mogło trochę zaskoczyć biorąc pod uwagę fabularne aspekty tego uniwersum. Nie wnikając jednak w szczegóły oraz unikając jakichkolwiek spoilerów powiem tyle – tu wszystko po prostu pasuje tak, jak pasować na ten moment powinno. Dlaczego? O tym przekonacie się w dalszej części materiału.

Jednak zanim zaczniemy chciałbym zaznaczyć, że będzie on trochę inny niż dotychczas – pewne wrażenia związane z Control Resonant tu wystąpią, a część z nich okraszona będzie fragmentami wywiadu z Sergeyem Mohovem, lead gameplay designerem w Remedy Entertainment odpowiadającym właśnie za ten ty tuł. Bez większego przedłużania lecimy z tematem.

Bo to wszystko musi ze sobą dobrze rezonować…

Od strony fabularnej Control Resonant zaczyna się nieco inaczej niż w przypadku przygód Jesse Faden. Dyrektorka Federal Bureau of Control po nieco ponad sześciu latach urzędowania wyrusza na wyprawę, aby wyjaśnić dziwne zjawiska zachodzące na Manhattanie.

Z czasem jednak dużą rolę w całej zagadce odgrywa jej brat Dylan Faden – posiadający nadnaturalne zdolności obiekt eksperymentów oznaczony jako P6. Co ciekawe, Jesse to obiekt P7… ale zaraz, jak to 6 7? Nieważne, zostawmy to na razie z boku.

Dylan budzi się w swojej klatce wspierany przez Zarząd/Board, który od tego momentu jest głównym kontaktem/zleceniodawcą. Siedziba FBC, czyli Old House oraz znajdujący się w niej agenci zostali wręcz zniszczeni przez nieznane moce, a zadaniem/powinnością Dylana jest nie tylko wsparcie tych, którzy przeżyli ten Altered World Event, ale również znalezienie źródła problemów.

I tutaj wchodzi motyw związany z tytułowym rezonansem, który przejawia się nie tylko od strony fabuły, ale również designu Control Resonant jako takiego, o któym opowiada Sergey Mohov.

Sergey Mohov (Remedy):

Tytułowy rezonans to fundamentalny motyw całej produkcji, ale muszę uważać, by nie zdradzić zbyt wiele z fabuły. Najgorszym zagrożeniem, z jakim przyjdzie się zmierzyć na Manhattanie, jest obca, kosmiczna manifestacja rezonansu – siła o wiele potężniejsza niż cokolwiek, z czym Dylan czy Jesse mierzyli się w przeszłości. To kluczowa tajemnica, którą gracz będzie musiał rozwikłać. Ta siła dosłownie wypacza otaczającą nas rzeczywistość i wpływa na geometrię świata. Wspomniane wcześniej anomalie grawitacyjne to jej bezpośredni skutek. Zmusiło to nasz zespół odpowiedzialny za poziomy do całkowitej zmiany myślenia – musieli projektować lokacje w pełnym 3D, nieustannie zadając sobie pytanie: „co się stanie, jeśli ta ulica nagle zacznie piąć się pionowo w górę albo obróci się dnem do góry?” i „jak to logicznie połączyć?”.

Wpływ rezonansu widać doskonale na końcu Aktu 1, podczas starcia z potężną Manifestacją. Arena walki przypomina gigantyczny, lustrzany kalejdoskop. Widzisz budynki pnące się jednocześnie w niebo i odbijające się w ziemi – to symetryczna struktura, która ulega nieskończonej replikacji na Twoich oczach. To bezpośrednia wizualizacja rezonansu, który – co najważniejsze – potrafi modyfikować nawet ludzkie myśli. To motyw, który przesiąka całą grę.

Od razu również jedną z rzeczy, która również wpadła mi na myśl to wpływ doświadczenia związanego z innymi grami Remedy.

O ile Mohov nie pracował przy starszych grach fińskiego studia, to fakt ścisłego działania z grami mocno związanymi z motywem Federal Bureau of Control (właściwie Alan Wake 2 tu wpisuje się również w ten motyw) daje również ciekawą perspektywę na to, jak zmieniło się podejście ekipy do kreowania tego, co zobaczymy w Control Resonant.

Sergey Mohov (Remedy):

Pracuję w Remedy od ponad 9,5 roku i osobiście byłem zaangażowany wyłącznie w projekty z uniwersum Control. Dołączyłem do zespołu w 2016 roku podczas preprodukcji pierwszej części, potem tworzyłem dodatki DLC, edycję Ultimate, przez pewien czas pomagałem przy preprodukcji kooperacyjnego spin-offu FBC: Firebreak, a od tamtej pory w pełni poświęciłem się Control Resonant. Nie mam więc bezpośredniego doświadczenia z produkcji innych serii Remedy.

Jednak wewnątrz studia prowadzimy ciągłą, niezwykle bliską wymianę technologczną i projektową. Wszyscy korzystamy z tego samego silnika (Northlight), który niesamowicie ewoluował i świetnie wspiera różnorodne projekty. Nasz wspólny dział projektowy stale dzieli się wiedzą z zakresu działania sztucznej inteligencji. Jak na pewno zauważyłeś, Resonant rzuca przeciwko graczowi znacznie większe grupy wrogów niż jedynka; są oni bardziej nieprzewidywalni, potężniejsi i mają ogromny wachlarz unikalnych zachowań – nie ograniczają się już tylko do strzelania z karabinów. Wynika to bezpośrednio z faktu, że o wiele lepiej okiełznaliśmy nasze narzędzia AI. Z kolei sukces i niesamowicie zakręcone, makabryczne projekty potworów z Alan Wake 2 bez wątpienia dodały nam odwagi przy kreowaniu bardziej groteskowych, monstrualnych istot, które idealnie wpasowały się w klimat Resonant

Control Resonant to coś świeżego, ale nadal zachowującego dobrze znany i lubiany przez fanów Remedy rdzeń zabawy

W ramach buildu Control Resonant w wersji beta ogrywanego na PlayStation 5 Pro mogłem sprawdzić pierwszy akt gry (wraz z walką z bossem, którą zobaczycie na fragmentach rozgrywki – tutaj zapraszam również do obejrzenia materiału na naszym YouTube niebawem) oraz drugą lokację w późniejszym etapie gry wraz z możliwością eksperymentowania z poszczególnymi elementami buildów Dylana.

Pierwsza rzecz, która od razu rzuca się do głowy to fakt, że Control Resonant mocno odchodzi od schematu trzymania wrogów na pewnym dystansie, choć tutaj Sergey Mohow z Remedy mówi wprost o tym, że pomysły pojawiające się w nowej grze z serii miały już pewne fundamenty dawno temu.

Sergey Mohov (Remedy):

Control tak naprawdę nigdy nie był grą projektowaną wyłącznie jako strzelanka dystansowa. U jego podstaw leży dynamiczna synergia między bronią a nadprzyrodzonymi zdolnościami, utrzymywanie pędu ruchu oraz bezkompromisowa agresja w starciach. Zauważyliśmy, że to są absolutne filary tej marki. Po premierze pierwszej części usiedliśmy wspólnie z naszym reżyserem gry i dyrektorem kreatywnym, Mikaelem Kasurinenem, by omówić zarys kontynuacji. Zgodnie ustaliliśmy wtedy, że to właśnie te elementy definiują tożsamość Control. Żaden z nich nie opiera się przecież stricte na walce dystansowej – chodzi o esencję czystej gry akcji. Przy tworzeniu Control Resonant chcieliśmy też mocniej przesunąć rozgrywkę w stronę gatunku action RPG, co było dla nas kluczowym krokiem w rozwoju franczyzy.

Co ciekawe, pomysł na stworzenie gry nastawionej mocniej na walkę w zwarciu tlił się w nas już podczas produkcji pierwszego Control. Stworzyliśmy wtedy nawet dedykowane grafiki koncepcyjne. Nie pamiętam, czy pokazywaliśmy je publicznie – niewykluczone, że trafiły do oficjalnego artbooka, który wydaliśmy we współpracy z FuturePress już po premierze gry. W tamtym momencie zrezygnowaliśmy jednak z tego kierunku, ponieważ mechanika gry była mocno zakorzeniona w klasycznym shooterze ukierunkowanym na dystans. Aby stworzyć satysfakcjonującą walkę wręcz, trzeba poświęcić jej sto procent uwagi i w pełni się na niej skupić. Resonant stał się więc dla nas idealną okazją, by zrealizować te ambicje.

Nasz zespół projektantów i animatorów wręcz palił się do pracy nad bardziej kinetycznymi, bliskodystansowymi atakami. Sami prywatnie gramy w mnóstwo takich produkcji, ciągle o nich dyskutujemy i mamy w studiu wielu ogromnych fanów tego gatunku. Od pierwszego dnia preprodukcji nie mieliśmy wątpliwości, że walka w zwarciu będzie sercem tego projektu. Istnieje też aspekt czysto narracyjny – Remedy słynie z głębokich opowieści i wyrazistych postaci. Dylan od początku był kreowany na kogoś, kto woli bezpośrednie, wręcz personalne starcia – to typ rasowego zawadiaki, brawler. Cała jego aparycja, styl bycia i przeszłość sprawiają, że walka wręcz pasuje do niego nieporównywalnie lepiej niż eliminowanie wrogów z bezpiecznej odległości. Pod kątem kreacji bohatera ten styl idealnie z nim współgra.

Oczywiście całkowite przemodelowanie systemu walki niosło za sobą spore ryzyko i wymagało ogromnych nakładów pracy. Spędziliśmy mnóstwo czasu na iteracji każdego najmniejszego detalu, który składa się na dobry system melee. Stworzyliśmy specjalne narzędzia do tagowania animacji (animation markup), dzięki którym precyzyjnie określamy, co dzieje się w konkretnej klatce ruchu. Dopracowywaliśmy tzw. hit stopy (chwilowe zatrzymanie animacji przy uderzeniu, potęgujące uczucie siły ciosu), sferę audio oraz efekty VFX. Doskonalkym przykładem było dostosowanie efektu wizualnego Syczenia (The Hiss), zwłaszcza gdy walczysz z opętanymi przeciwnikami. Ten efekt nakładał na siebie klatki obrazu, tworząc świetnie wyglądające rozmycie, które przenikało tło gry. Problem polegał na tym, że projektowaliśmy go pierwotnie z myślą o walce na dystans. Gdy gracz znalazł się blisko przeciwnika, filtr całkowicie zamazywał ekran i uniemożliwiał orientację. Musieliśmy go mocno zmodyfikować, dbając jednocześnie o zachowanie unikalnej tożsamości wizualnej Syczenia. Wymagało to setek drobnych szlifów, ale praca nad tym była niesamowitą frajdą.

I pod tym względem rzeczywiście można powiedzieć, że pierwsze wrażenie po ograniu kilku pierwszych minut Control Resonant to fakt, iż wszystko tutaj pasuje wręcz perfekcyjnie trzymając się kurczowo klimatu dobrze znanego z poprzedniej części.

Nawet jeśli Dylan jako bohater jest o wiele bardziej skupiony na bezpośredniej walce, to rdzeń zabawy jest pod tym względem podobny do tego, którego doświadczaliśmy grając Jesse Faden mieszając strzelanie z wykorzystywaniem mocy oraz zbieraniem surowców. Zapytałem więc o to, w jaki sposób udało się przenieść ten sam schemat zabawy na nieco inny, kontaktowy grunt rozgrywki w Control Resonant.

Sergey Mohov (Remedy):

To było jedno z największych wyzwań projektowych. W wielu grach akcji nastawionych na melee, gracze pod wpływem adrenaliny zapominają o dodatkowych zdolnościach postaci, bezmyślnie „wklepując” te same kombinacje ciosów, bo na arenie dzieje się zbyt wiele. Chcieliśmy temu zapobiec, ponieważ dla nas unikalne moce to fundamentalna część uniwersum i starć w Control. Jak zapewne zauważyłeś podczas testów, system wręcz zmusza do używania tych zdolności. Są one sytuacyjne, służą różnym celom i musisz nimi żonglować w zależności od tego, co chcesz osiągnąć.

Michał Grabowski (gram.pl):

Trzeba odpowiednio mieszać buildy i zdolności, aby na to odpowiedzieć.

Sergey Mohov (Remedy):