Constantine 2 zagrożony? Keanu Reeves niezadowolony ze scenariusza

Jeszcze w lutym wydawało się, że Constantine 2 jest na dobrej drodze do realizacji, o czym wspomniał sam reżyser Francis Lawrence, co mogło uspokoić fanów, którzy dwa lata wcześniej stracili nadzieję na powstanie filmu po słowach Keanu Reevesa. Jednak teraz pojawił się kolejny problem i chociaż druga część serii o kultowym komiksowym bohaterze znajduje się w fazie produkcji już od kilku lat, to wciąż scenariusz nie jest gotowy. I wiele wskazuje na to, że jeszcze długo nie będzie, gdyż Reeves nie jest zadowolony z obecnej historii.

Constantine 2 – scenariusz nie spodobał się Keanu Reevesowi

W rozmowie z The Direct, Peter Stormare, który w pierwszym filmie zagrał Lucyfera, przyznał, że produkcja napotyka problemy, a głównym z nich jest niezadowolenie Keanu Reevesa z obecnego kształtu scenariusza.