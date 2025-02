Constantine 2 coraz bliżej? Reżyser podsyca nadzieje fanów

Lawrence ujawnił, że sequel nigdy wcześniej nie był tak bardzo możliwy, podkreślając, że zarówno on, jak i Keanu Reeves są „super, super podekscytowani”.

Powiem, że jesteśmy bliżej niż kiedykolwiek możliwości stworzenia sequela, co jest świetną rzeczą. Mamy coś naprawdę fajnego w przygotowaniu

Scenariusz dopracował Akiva Goldsman, a do zespołu twórców dołączył J.J. Abrams (Gwiezdne wojny: Przebudzenie mocy) w roli producenta i konsultanta kreatywnego. Pierwsza część, choć spotkała się z mieszanymi recenzjami, zarobiła 280 milionów dolarów na całym świecie i zyskała ogromną popularność w późniejszych latach dzięki wydaniom domowym i streamingowi. Sam Constantine, jako postać znana z komiksów Hellblazer, od dawna pozostaje jednym z ulubieńców fanów nie tylko komiksów DC, ale także sympatyków horrorów. Spekulacje o jego powrocie trwają od lat, a Warner Bros. kilkukrotnie rozważało różne warianty kontynuacji, pod uwagę brany był też reboot. Sam Keanu Reeves, odtwórca roli, kilkukrotnie podkreślał, że chętnie wróciłby do odtwarzania tej postaci.

Nie każdy projekt związany z Constantine’em odniósł jednak sukces. W 2014 roku powstał serial telewizyjny z Mattem Ryanem w roli głównej, który – mimo ciepłego przyjęcia przez widzów – został anulowany po jednym sezonie z powodu niskiej oglądalności. Wszystko wskazuje jednak na to, że to kinowy Constantine w interpretacji Reevesa jest tym kultowym i to ostatecznie otrzyma szansę na wielki powrót.