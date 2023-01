Company of Heroes 3 na nowym materiale. Twórcy prezentują siły brytyjskie

Premiera Company of Heroes 3 zbliża się wielkimi krokami. Jesteśmy już po kolejnych otwartych testach beta i wszystko wskazuje na to, że najnowsza odsłona słynnej serii gier strategicznych będzie udaną produkcją. Twórcy z Relic Entertainment podzielili się kolejnym materiałem z gry. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym wideo.

Kim zagramy w Company of Heroes 3?

Najnowszy materiał skupia się na prezentacji frakcji Brytyjczyków. Najmocniejszymi stronami tej armii są jej elastyczność, wytrzymałość i różnorodność, co na polu bitwy czyni ich niezwykle efektywnym sojusznikiem. Na zaprezentowanym wideo możecie podziwiać konkretne jednostki i oddziały, co z pewnością jest smaczkiem dla miłośników militariów.



„Przytłaczaj przeciwników dzięki znanym i nieznanym frakcjom, jednostkom oraz międzynarodowym grupom bojowym. Dowodź siłami naziemnymi, powietrznymi oraz morskimi i buduj linie zaopatrzeniowe, żeby kłaść kres ofensywie wroga na nowej dynamicznej mapie kampanii – żadna gra już nigdy nie będzie taka sama!” – czytamy w opisie gry na Steam.



Na koniec przypomnijmy, że zgodnie z zapowiedziami Company of Heroes 3 zadebiutuje na PC już 23 lutego 2023 roku. Posiadacze konsol PlayStation 5 i Xbox One muszą poczekać nieco dłużej, gdyż wersja na te platformy pojawi się w późniejszym terminie. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się wymaganiami sprzętowymi oraz z naszymi wrażeniami z wersji przedpremierowej: Znów zagrałem w Company of Heroes 3 – niemiecka fabuła i aliancki sandbox.